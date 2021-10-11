Новий поворот у смерті Полякова? Таксист зізнався в неправдивих свідченнях

Через неправдиві свідчення поліцейські побили водія таксі, каже адвокат

Полякова "вручили" таксисту інші люди. Колаж "Сьогодні"

Таксист, в автомобілі якого і помер нардеп Антон Поляков, був нібито побитий у відділенні поліції і змінив свідчення. Мовляв, насправді депутата йому "перекинули" з іншої машини.

Про це розповів ТСН адвокат водія.

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За його словами, таксист нібито ненавмисно збрехав поліції.

"Він дав свідчення. Він не знав і не міг знати, вони щось вживали, не вживали. Він збрехав, що він підібрав його на транспортний зупинці, а насправді, йому його підвезли з іншої машини і попросили доставити додому. От і все. Спочатку він вирішив не вплутувати інших людей, тому сказав, що забрав з зупинки і віз. Ось хлопці його і покарали. Але слідів немає, експертиза не покаже. Втім, він заявляє, що з боку правоохоронців все ж були й інші порушення, адже замість трьох годин у відділенні, він провів майже добу і це суперечить законодавству. До того ж приховували від адвоката, де його допитують і коли звільнять. Але вирішили, що з поліцією судитися не будуть. Він звичайний хлопець і просто хоче жити", – сказав адвокат.

Також він пояснив, що водій порушив правила і його зупинила поліція, тому що намагався швидше доставити Полякова в лікарню, якому стало погано в машині.

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Смерть Полякова

Поляков помер 8 жовтня у Києві. Він сів у таксі, несподівано йому стало зле і він помер – його не змогла відкачати навіть "швидка". За результатами розтину, його смерть настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця. Лікар-кардіолог розповів нам детальніше про причини смерті нардепа.

Стало відомо, що перед смертю нардеп був у ресторані з помічником нардепа Ганни Скороход Русланом Джамбулатовим, саме який нібито й посадив Полякова в таксі. Пізніше стало відомо, що у крові померлого депутата Антона Полякова знайдено алкоголь і метадон.

Експерти відзначають, що Поляков не приймав би метадон з власної волі, а отруїти його могли. Опіат, який нібито виявлений у крові нардепа токсикологами, викликає ті ж симптоми, які спостерігалися у Полякова перед смертю.

Читайте також в нашій статті, кому міг заважати Поляков та чи могла його смерть бути вбивством.