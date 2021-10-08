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Поляков отруївся горілкою? Шуфрич посперечався з Камельчуком про смертельну дозу алкоголю

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
8 жовтня, 21:02
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У прямому ефірі розгорілася дискусія депутатів, чи міг покійний Антон Поляков отруїтися горілкою
Депутати Нестор Шуфрич та Юрій Камельчук обговорили в ефірі смертельну дозу алкоголю / Колаж "Сьогодні"
Депутати Нестор Шуфрич та Юрій Камельчук обговорили в ефірі смертельну дозу алкоголю / Колаж "Сьогодні"

У прямому ефірі розгорілася дискусія депутатів, чи міг померлий в ніч на 8 жовтня народний депутат від "Слуги народу" Антон Поляков отруїтися горілкою.

Народний депутат від "Опозиційною платформи – За життя" Нестор Шуфрич заявив під час ток-шоу "Велика п'ятниця" на телеканалі "Україна 24", що 300 грам горілки можуть стати причиною смерті людини. Однак колега Шуфрича в парламенті від "Слуги народу" Юрій Камельчук висловив інше припущення.

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"Навіть триста грам горілки можуть стати причиною смерті", – заявив Шуфрич.

Однак Камельчук відразу ж заперечив: "Це багато".

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Але нардепа від ОПЗЖ вже було не зупинити. Шуфрич запропонував влаштувати експеримент: "Ми можемо вийти і це спробувати. Ну, не дай Бог".

В кінці розмови обидва депутати зізналися, що не вживають алкоголь. А Юрій Камельчук розповів історію, як йому стало погано через 50 грам горілки: "Це був останній раз в житті, коли я пам'ятаю, що пив алкоголь. З друзями одного вечора на голодний шлунок якихось 50 грам. Це ж трохи – для настрою, кажуть... Мене відкачували півдня батьки разом зі "швидкою". Просто був невдалий момент ".

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Що відомо

  • Нагадаємо, начальник поліції Києва Іван Вигівський повідомив, що в тілі народного депутата Антона Полякова було виявлено близько 1 проміле алкоголю. Оприлюднена інформація стала приводом для обговорень на тему, чи міг парламентарій отруїться спиртними напоями.
  • 8 жовтня Поляков помер в Києві. За результатами розтину, його смерть наступила в результаті гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.

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