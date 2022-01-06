Втеча Порошенка – у ДБР з'ясували, як вилітав п'ятий президент

Слідчі отримали всю інформацію про квиток політика

Порошенко полетів, але обіцяв повернутись/Колаж "Сьогодні"

Державне бюро розслідувань (ДБР) вивчило обставини поспішного від'їзду із країни обвинуваченого в держзраді п'ятого президента України Петра Порошенка 17 грудня, одразу після того, як слідчі ДБР не змогли вручити лідерові партії "Європейська солідарність" повістку на допит. ДБР зробило висновки, що Порошенко вилетів із країни поспішно.

Про це йдеться у заяві ДБР.

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Висновок ДБР

"6 січня, в ході судового засідання щодо розгляду клопотання ДБР про арешт майна п’ятого президента України Петра Порошенка, його адвокат заявив про заздалегідь сформований план поїздки Порошенка П.О. до країн ЄС. Водночас слідчі ДБР встановили, що Петро Порошенко замовив квитки на літак за кордон в день спроби вручення йому повістки про виклик до ДБР для проведення процесуальних дій", – йдеться у заяві.

У ході слідчих дій слідство отримало від авіакомпанії інформацію, що квитки народний депутат Петро Порошенко придбав о 19:04 17 грудня – через кілька годин після того, як слідчі ДБР спробували вручити йому повістку біля виходу із Верховної Ради.

Що відомо