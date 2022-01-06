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Втеча Порошенка – у ДБР з'ясували, як вилітав п'ятий президент

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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6 січня, 21:12
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Слідчі отримали всю інформацію про квиток політика
Порошенко полетів, але обіцяв повернутись/Колаж "Сьогодні"
Порошенко полетів, але обіцяв повернутись/Колаж "Сьогодні"

Державне бюро розслідувань (ДБР) вивчило обставини поспішного від'їзду із країни обвинуваченого в держзраді п'ятого президента України Петра Порошенка 17 грудня, одразу після того, як слідчі ДБР не змогли вручити лідерові партії "Європейська солідарність" повістку на допит. ДБР зробило висновки, що Порошенко вилетів із країни поспішно.

Про це йдеться у заяві ДБР.

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Висновок ДБР

"6 січня, в ході судового засідання щодо розгляду клопотання ДБР про арешт майна п’ятого президента України Петра Порошенка, його адвокат заявив про заздалегідь сформований план поїздки Порошенка П.О. до країн ЄС. Водночас слідчі ДБР встановили, що Петро Порошенко замовив квитки на літак за кордон в день спроби вручення йому повістки про виклик до ДБР для проведення процесуальних дій", – йдеться у заяві.

У ході слідчих дій слідство отримало від авіакомпанії інформацію, що квитки народний депутат Петро Порошенко придбав о 19:04 17 грудня – через кілька годин після того, як слідчі ДБР спробували вручити йому повістку біля виходу із Верховної Ради.

Що відомо

  • Нагадаємо, Петра Порошенка підозрюють у державній зраді та сприянні терористичним організаціям "ДНР" та "ЛНР".
  • 17 грудня вдень слідчі бігли за машиною Порошенка, сподіваючись вручити йому повістку. За кілька годин політика помітили у міжнародному аеропорту Києва. А 18 грудня він повідомив, що вирушив у давно запланований дипломатичний візит за кордон.
  • У результаті виконувач обов'язків генерального прокурора Олексій Симоненко затвердив запобіжний захід, який прокуратура проситиме у суду для Порошенка.
  • Сам Петро Олексійович запевняє, що обов'язково повернеться до України та відповість на всі запитання слідчих.
  • 6 січня Печерський суд Києва наклав арешт на все майно та активи голови партії "Європейська солідарність" та п'ятого глави держави Петра Порошенка за клопотанням прокурорів, які не дочекалися відповіді на свої запитання.

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