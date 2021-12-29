"Знущаються!" — Порошенко готує відповідь Зеленському стосовно підозри у держзраді

П'ятий президент України пояснив, що робить у Варшаві та залишив послання для влади — обіцянку про все поговорити

Дружніми стосунки двох президентів назвати точно не можна / Колаж "Сьогодні"

П'ятий президент України Петро Порошенко розповів, що заради допиту у Державному бюро розслідувань України не збирався ламати свій графік закордонних поїздок як державного діяча. Політик вважає, що кримінальне переслідування — це лише заздрість Зеленського.

Про це лідер партії "Європейська солідарність" розповів під час інтерв'ю 5 каналу.

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Думка Порошенка

Будь-які дії Зеленського аж ніяк не перешкоджають моїм планам. Зеленський мене ненавидить. Зеленський мене боїться. Зеленський коїть злочини по незаконному політичному переслідуванню через систему викривленого правосуддя. Це почалося не сьогодні. Це вже триває майже три роки", – розповів Порошенко під час інтерв'ю.

Петро Олексійович розповів також, чому не міг взяти повістку на допит під стінами Верховної Ради: "Мій графік як пʼятого президента складається заздалегідь. Оскільки Зеленський доручив незаконне стеження за мною — він точно знає, що в мене після завершення парламентського тижня заплановані міжнародні візити. У мене був візит до Стамбулу. Зеленський з великими ревнощами відноситься до цього і намагається втрутитися в мою діяльність як державного діяча, перешкоджаючи іноземним візитам".



"Через день у мене три дні зустрічей в Польщі — з депутатами Сейму, з керівництвом Комітету міжнародних справ, участь у Безпековому форумі та інтервʼю. Що треба робити Зеленському? Сказати: "Ні, ми його викличемо і знову будемо робити знущання через повістки". Хіба це для мене новина? Я три роки по 130 справах ходжу по виклику, але в мене є свій графік. Але я ламати його через примхи Зеленського не збираюся. Подивіться на цей ідіотизм! Якщо ви хочете поговорити про державну зраду, я приїду — поговоримо. Якщо ви хочете поговорити про фінансування тероризму, я приїду — поговоримо", —- резюмував Порошенко.

Справи політика

Петра Олексійовича підозрюють у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій "ДНР" та "ЛНР".

За версією слідства, Порошенко міг брати участь у злочинній схемі постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на загальну суму близько 1,5 мільярда гривень. У цій же справі проходить кум Путіна — нардеп від ОПЗЖ Віктор Медведчук.

18 грудня п'ятий президент України здійснив візит до Вселенського Патріарха Варфоломія. Таким чином стала відома мета його поспішної поїздки до Стамбула, де політик опинився відразу після того, як слідчі ДБР не змогли вручити йому повістку.

Тим часом виконуючий обов'язки генерального прокурора Олексій Симоненко затвердив запобіжний захід, який прокуратура проситиме у суду для Порошенка.

Президент Володимир Зеленський, коментуючи справу Порошенка, не вважає, що це якось впливатиме на ситуацію всередині держави. Він також зазначив, що згодом люди все зрозуміють.