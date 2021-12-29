У прокуратурі підтвердили один момент у підозрі Порошенку

Напередодні соратники Порошенка заговорили про порушення закону в оголошенні підозри

Прокуратура надіслала копію підозри Порошенку до парламенту. Колаж "Сьогодні"

Офіс генерального прокурора повідомив голові Верховної Ради Руслану Стефанчуку про підозру народного депутата Петра Порошенка у державній зраді.

Про це УНН підтвердили у прокуратурі.

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В ОГП зазначили, що направили до Ради відповідного листа. Також через неявку Порошенка до ДБР копію підозри та пам'ятку про процесуальні права та обов'язки підозрюваного було направлено в апарат парламенту.

"Виконувач обов'язків генерального прокурора повідомив голові Верховної Ради України про повідомлення про підозру народному депутату відповідним листом, надісланим безпосередньо 20 грудня 2021 року", – повідомили у прокуратурі.

А в чому, власне, проблема?

Напередодні нардеп від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко заявляла про нібито порушення прокуратурою закону у процесі оголошення підозри Порошенку.

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"Стаття 482-2 КПК України вимагає, аби " орган або посадові особи, які затримали народного депутата України, повідомили йому про підозру або застосували до нього запобіжний захід, або здійснили інші слідчі дії (крім обшуку та негласних слідчих (розшукових) дій), зобов’язані негайно, але не пізніше 24 години з моменту вчинення таких дій, повідомити про це голову Верховної Ради України", – написала вона у Facebook.

Більше того, за її словами, станом на ранок 28 грудня Стефанчук не отримував повідомлення щодо підозри Порошенку і минуло вже набагато більше часу, ніж 24 години.

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