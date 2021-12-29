В прокуратуре подтвердили один момент в подозрении Порошенко

Накануне соратники Порошенко заговорили о нарушении закона в объявлении подозрения

Прокуратура направила копию подозрения Порошенко в парламент. Коллаж "Сегодня"

Офис генерального прокурора уведомил председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука о подозрении народного депутата Петра Порошенко в государственной измене.

Об этом УНН подтвердили в прокуратуре.

Реклама

В ОГП отметили, что направили в Раду соответствующее письмо. Также из-за неявки Порошенко в ГБР копия подозрения и памятка о процессуальных правах и обязанностях подозреваемого были направлены в аппарат парламента.

"Исполняющий обязанности генерального прокурора сообщил председателю Верховной Рады Украины о сообщении о подозрении народному депутату соответствующим письмом, направленным непосредственно 20 декабря 2021 года", – сообщили в прокуратуре.

А в чем, собственно, проблема?

Накануне нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко заявляла о якобы нарушении прокуратурой закона в процессе объявления подозрения Порошенко.

Реклама

"Статья 482-2 КПК Украины требует, чтобы орган или должностные лица, задержавшие народного депутата Украины, сообщили ему о подозрении или применили к нему меру пресечения, или совершили другие следственные действия (кроме обыска и негласных следственных (розыскных) действий), обязаны немедленно, но не позднее 24 часов с момента совершения таких действий, сообщить об этом председателю Верховной Рады", – написала она в Facebook.

Более того, по ее словам, по состоянию на утро 28 декабря Стефанчук не получал уведомления касательно подозрения Порошенко и прошло уже гораздо больше времени, чем 24 часа.

Подозрение пятому президенту