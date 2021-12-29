В прокуратуре подтвердили один момент в подозрении Порошенко

Офис генерального прокурора уведомил председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука о подозрении народного депутата Петра Порошенко в государственной измене.
Об этом УНН подтвердили в прокуратуре.
В ОГП отметили, что направили в Раду соответствующее письмо. Также из-за неявки Порошенко в ГБР копия подозрения и памятка о процессуальных правах и обязанностях подозреваемого были направлены в аппарат парламента.
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"Исполняющий обязанности генерального прокурора сообщил председателю Верховной Рады Украины о сообщении о подозрении народному депутату соответствующим письмом, направленным непосредственно 20 декабря 2021 года", – сообщили в прокуратуре.
А в чем, собственно, проблема?
Накануне нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко заявляла о якобы нарушении прокуратурой закона в процессе объявления подозрения Порошенко.
"Статья 482-2 КПК Украины требует, чтобы орган или должностные лица, задержавшие народного депутата Украины, сообщили ему о подозрении или применили к нему меру пресечения, или совершили другие следственные действия (кроме обыска и негласных следственных (розыскных) действий), обязаны немедленно, но не позднее 24 часов с момента совершения таких действий, сообщить об этом председателю Верховной Рады", – написала она в Facebook.
Более того, по ее словам, по состоянию на утро 28 декабря Стефанчук не получал уведомления касательно подозрения Порошенко и прошло уже гораздо больше времени, чем 24 часа.
Подозрение пятому президенту
- 20 декабря стало известно, что Петру Порошенко объявили о подозрении. Не последнюю роль в этом сыграли и "пленки Медведчука". Ему вменяют государственную измену и содействие деятельности террористических организаций т.н. "ДНР" и "ЛНР". По версии следствия, пятого президента подозревают в участии в преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий на общую сумму около 1,5 миллиарда гривен. По мнению следствия, своими действиями фигуранты производства поставили энергетическую сферу страны в зависимость от России и террористических организаций.
- Сам Порошенко 21 декабря записал видео, в котором озвучил сроки своего возвращения в Украину. Сейчас он находится в Варшаве (Польша), где встречается с польскими и европейскими политиками.
- Также Порошенко готовит ответ Зеленскому по подозрению в госизмене. Пятый президент Украины оставил послание для власти — обещает обо всем поговорить.