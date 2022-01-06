Дело Порошенко – в ГБР рассказали, как улетал пятый президент

Государственное бюро расследований (ГБР) заявило, что изучило обстоятельства отъезда из страны обвиняемого в госизмене пятого президента Украины Петра Порошенко 17 декабря, сразу после того, как следователи ГБР не смогли вручить лидеру партии "Европейская солидарность" повестку на допрос. ГБР сделало выводы, что Порошенко улетел из страны в спешном порядке.
Об этом говорится в заявлении ГБР.
Вывод ГБР
"Сегодня, 6 января, в ходе судебного заседания по рассмотрению ходатайства ГБР об аресте имущества пятого президента Украины Петра Порошенко, его адвокат заявил о заранее сформированном плане поездки Порошенко П.А. в страны ЕС. В то же время следователи ГБР установили, что Петр Порошенко заказал билеты на самолет за границу в день попытки вручения ему повестки о вызове в ГБР для проведения процессуальных действий", – говорится в заявлении.
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В ходе следственных действий следствие получило от авиакомпании информация, что билеты народный депутат Петр Порошенко приобрел в 19:04 17 декабря – через несколько часов после того, как следователи ГБР попытались вручить ему повестку возле выхода из Верховной Рады.
Что известно
- Напомним, Петра Порошенко подозревают в государственной измене и содействии террористическим организациям "ДНР" и "ЛНР".
- 17 декабря днем следователи бежали за машиной Порошенко, надеясь вручить ему повестку. Через несколько часов политика заметили в международном аэропорту Киева. А 18 декабря он сообщил, что отправился в давно запланированный дипломатический визит за границу.
- В итоге исполняющий обязанности генерального прокурора Алексей Симоненко утвердил меру пресечения, которую прокуратура будет просить у суда для Порошенко.
- Сам Петр Алексеевич уверяет, что обязательно вернется в Украину и ответит на все вопросы следователей.
- 6 января Печерский суд Киева наложил арест на все имущество и активы председателя партии "Европейская солидарность" и пятого главы государства Петра Порошенко по ходатайству прокуроров, которые не дождались ответов на свои вопросы.