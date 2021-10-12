Другий термін Зеленського і танець "краба" Безуглої: що зняла єдина камера на нічній тусовці в Трускавці

На з'їзді в Трускавці народні депутати зі "Слуги народу" не тільки вирішували долю вже колишнього спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова та зустрічалися з керівництвом країни . Але і знатно розважалися. Для кількох десятків журналістів влаштували спільну вечерю . Але вона закінчилася ближче до 21:00. А справжню тусовку організували на наступний день. Туди з представників преси запросили тільки Катерину Осадчу, яка у своїй програмі показала, як насправді відпочивають "слуги".
Діджей Браун і хіти 90-х
Давид Арахамія відіграв свій фірмовий діджей-сет . Каже, заміксував сучасні треки і хіти 80-90-х років. З його слів, пластинку крутив для колег безкоштовно:
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"Я хотів, звичайно, потролити трохи, сказати, що мені партія заплатила, задекларувати це. Але я потім вирішив, що не буду з цим гратися, бо НАЗК, перевірки і так далі".
А ще глава фракції "Слуга народу" зізнався, що це йому потрібно сказати спасибі за дозвіл ходити в Офіс президента в шортах і кросівках. Адже його перша реформа стосувалася не правоохоронних органів і не судової системи, а зміни ділового дрес-коду на кежуал. На неї Арахамія витратив більше двох місяців!
Гарячі танці парламентарів
Змінивши обстановку, нардепи дозволили собі розслабитися і відірватися по повній. Ще б пак — у сесійній залі немає місця для танців. Особливої уваги удостоїлися специфічні рухи Мар'яни Безуглої. Їх в мережі вже охрестили "танцем краба".
Запалювали, не шкодуючи ніг, і молодь, і політики з досвідом. Президент разом зі своїм оточенням скромно дивився на дійство і махав головою в такт музиці.
Другий термін не виключений
В інтерв'ю Осадчій Володимир Зеленський зізнався, що подібні неформальні заходи монобільшості схвалює. Більш того, посміявся з номінацій, які отримували депутати . Розповів про те, що збирається після закінчення каденції переїжджати в новий будинок. Правда, поки вирішують: чи будуватимуть його з нуля, або куплять готовий маєток. Але, судячи з настрою глави держави, час подумати ще є, адже він не виключає, що балотуватиметься на другий термін.
"Це залежить тільки від рівня того, що ми встигнемо зробити. І тільки від цього", — резюмував Зеленський.
Квартирант власної дружини
Як відомо, Руслан Стефанчук, якого парламент обрав новим спікером , раніше подавав документи на відшкодування оренди житла, яке він винаймав у своїй тещі. Але глава ВРУ запевнив, що компенсацію більше не просить, а ту суму, яку отримав, повернув назад державі. Каже, що продовжує жити в тій же квартирі, але тепер знімає її не у тещі, а ... у дружини!
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