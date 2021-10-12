Другий термін Зеленського і танець "краба" Безуглої: що зняла єдина камера на нічній тусовці в Трускавці

На закриту вечірку з "партійним Оскаром" та діджей-сетом Арахамії пустили тільки ведучу "Світського життя" Катерину Осадчу.

Вечірка зі "слугами народу" в Трускавці видалась на славу / Колаж "Сьогодні"

На з'їзді в Трускавці народні депутати зі "Слуги народу" не тільки вирішували долю вже колишнього спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова та зустрічалися з керівництвом країни . Але і знатно розважалися. Для кількох десятків журналістів влаштували спільну вечерю . Але вона закінчилася ближче до 21:00. А справжню тусовку організували на наступний день. Туди з представників преси запросили тільки Катерину Осадчу, яка у своїй програмі показала, як насправді відпочивають "слуги".

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Діджей Браун і хіти 90-х

Давид Арахамія відіграв свій фірмовий діджей-сет . Каже, заміксував сучасні треки і хіти 80-90-х років. З його слів, пластинку крутив для колег безкоштовно:

"Я хотів, звичайно, потролити трохи, сказати, що мені партія заплатила, задекларувати це. Але я потім вирішив, що не буду з цим гратися, бо НАЗК, перевірки і так далі".

Виступ діджея Девіда Брауна aka голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії / Скріншот із передачі "Світське життя"

А ще глава фракції "Слуга народу" зізнався, що це йому потрібно сказати спасибі за дозвіл ходити в Офіс президента в шортах і кросівках. Адже його перша реформа стосувалася не правоохоронних органів і не судової системи, а зміни ділового дрес-коду на кежуал. На неї Арахамія витратив більше двох місяців!

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Гарячі танці парламентарів

Змінивши обстановку, нардепи дозволили собі розслабитися і відірватися по повній. Ще б пак — у сесійній залі немає місця для танців. Особливої уваги удостоїлися специфічні рухи Мар'яни Безуглої. Їх в мережі вже охрестили "танцем краба".

Народна депутатка Мар'яна Безугла на куражі / Скріншот із передачі "Світське життя"

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Запалювали, не шкодуючи ніг, і молодь, і політики з досвідом. Президент разом зі своїм оточенням скромно дивився на дійство і махав головою в такт музиці.

Президент Зеленський і його помічники стримуються, аби не піти до танцю / Cкріншот із передачі "Світське життя"

Другий термін не виключений

В інтерв'ю Осадчій Володимир Зеленський зізнався, що подібні неформальні заходи монобільшості схвалює. Більш того, посміявся з номінацій, які отримували депутати . Розповів про те, що збирається після закінчення каденції переїжджати в новий будинок. Правда, поки вирішують: чи будуватимуть його з нуля, або куплять готовий маєток. Але, судячи з настрою глави держави, час подумати ще є, адже він не виключає, що балотуватиметься на другий термін.

"Це залежить тільки від рівня того, що ми встигнемо зробити. І тільки від цього", — резюмував Зеленський.

Президент відповів на питання про другий термін / Скріншот із програми "Світське життя"

Квартирант власної дружини

Як відомо, Руслан Стефанчук, якого парламент обрав новим спікером , раніше подавав документи на відшкодування оренди житла, яке він винаймав у своїй тещі. Але глава ВРУ запевнив, що компенсацію більше не просить, а ту суму, яку отримав, повернув назад державі. Каже, що продовжує жити в тій же квартирі, але тепер знімає її не у тещі, а ... у дружини!