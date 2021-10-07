Об'єдналися, щоб розвалити: що відомо про коаліцію "Батьківщини" і "Слуги народу"

Провладна і опозиційна фракції парламенту об'єднуються, заявив уже колишній спікер Ради

За відставку Разумкова "Слуга народу" та "Батьківщина" голосували разом, але ідеології у них різні. Фото: колаж "Сьогодні"

Дмитро Разумков, якого в четвер, 7 жовтня, відсторонили від посади голови Верховної Ради України, заявив, що в парламенті з'явилася нова коаліція "Слуга народу" – "Батьківщина". Сайт "Сьогодні" поговорив з нардепами з провладної та опозиційної фракцій і з'ясував, чи дійсно політичні конкуренти об'єднуються в союз.

Нова коаліція "СНБ"

Про те, що в Раді створилася нова коаліція, Разумков повідомив журналістам в кулуарах парламенту після завершення голосування за його відставку.

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"Про голосування "Батьківщиною"... Я знав цю інформацію, що вони проголосують. Але ми бачимо в Раді нову коаліцію – "Слуга народу" і "Батьківщина". "СНБ" буде", – заявив Разумков.

Що кажуть в "Слузі народу"

У фракції "Слуга народу" інформацію про нову коаліцію спростували. Як розповів "Сьогодні" депутат Олексій Устенко, голосування було ситуативним.

"Жодної коаліції не з'явилося і не планується. У нас є монобільшість. З нами часто голосує депутатська група "Довіра". Якби ми хотіли створити коаліцію, то логічніше було б говорити про якусь депутатську групу. Взагалі, виглядає весело, коли спікер "Батьківщини" заявляє з трибуни парламенту про те, що за відставку Разумкова голосувати не можна і тієї ж миті фракція голосує за звільнення. Вони звикли говорити одне, а робити інше. Ми це бачимо 30 років", – каже нардеп.

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З колегою по фракції згоден і нардеп Олександр Качура.

"Коаліції "Слуги народу" і "Батьківщини" не існує. Навіщо вона нам, якщо у нас є необхідна кількість голосів? Ймовірно, Разумков словом "коаліція" позначив підтримку "Батьківщиною" голосування за його відставку. Не більше того", – пояснює "Сьогодні" депутат.

Олександр Качура: "Коаліції "Слуги народу" та "Батьківщини" не існує" / Фото: Facebook

Нардеп "Слуги народу" Михайло Радуцький упевнений, що Разумков говорив про коаліцію, будучи під емоціями від його відставки.

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"Думаю, говорив не Дмитро Олександрович, а більше говорили його емоції. Коаліція з "Батьківщиною" – я не розумію, як це може бути. Якщо "Батьківщина" проголосувала за відставку Разумкова, це не означає, що вона хоче до нас в коаліцію, так само не означає, що "Слуга народу" хоче коаліцію з "Батьківщиною", – підкреслив Радуцький.

Що кажуть в "Батьківщині"

В опозиційній фракції також заявили, що коаліції немає і її створення найближчим часом не планується.

"Коаліції не буде! Якщо ви подивитеся всі голосування в парламенті, якщо це не стосується соціальної політики, соціального захисту, ми жодного разу не голосували зі "Слугою народу". Тому я не знаю ні про які коаліції", – говорить "Сьогодні" нардеп з "Батьківщини" Сергій Соболєв.

Депутат також пояснив, чому голосував проти Разумкова.

"Я особисто голосував за відставку Разумкова тому, що вона може прискорити дострокові вибори і "Слуга народу" розвалиться. Нарешті, настає крах цієї епохи. Ми переконані, що єдиний спосіб, яким можна змінити ситуацію в державі, – це тільки дострокові парламентські вибори. Іншого варіанту зміни немає. Питання, який треба ставити правлячій коаліції, – як так сталося, що вони голосували за відставку свого першого номера, якого вони висунули і так хвалили всі ці два роки?" – зазначив Соболєв.

Сергій Соболєв: "Настає крах епохи". Фото: znaj.ua

Нардеп з фракції "Батьківщина" Вадим Івченко також заявив нам, що коаліції з "Слугою народу" бути не може, оскільки у фракцій різні стратегічні позиції.

"Саме тому "Батьківщина" голосувала за відставку Разумкова. Він член команди Зеленського. Голосував за антисоціальні тарифи, дерибан землі, противився значущій ролі профспілок. Наші ідеологічні позиції не збігалися. Це стало ключовим рішенням під час голосування", – сказав "Сьогодні" депутат.

Вадим Івченко: "Наші ідеологічні позиції не збігаються" / Фото: Facebook

У той же час Івченко зазначив, що як спікер Ради Разумков був людиною, яка вміла зберігати баланс між фракціями і коректно ставилася до опозиції.

Нардеп від "Батьківщини" Сергій Власенко упевнений, що коаліція не потрібна "Слузі народу", а "Батьківщині" – тим більше.

"Про різні коаліції говорять з початку роботи цього парламенту. Але у нас є монобільшість, якій не потрібна жодна коаліція. У них 240 депутатів. "Слузі народу" підголосовують дві депутатські групи. Я думаю, їм цього абсолютно достатньо. Жодні коаліції неможливі, поки не буде змінений курс влади. Яка коаліція може бути з тими, хто проштовхують гральний бізнес, розбазарюють українську землю, вважають, що потрібно підвищувати податки для підприємців, проводити фіскалізацію. Це не ідеологічні засади "Батьківщини". Якби ми, теоретично, і могли б вести такі переговори, то точно не з "Слугою народу", – сказав нам Власенко.

Нардеп "Батьківщини" Сергій Євтушок також підкреслив, що про коаліцію і йтися не може.

"Не йдеться про жодні коаліції! "Батьківщина" – в опозиції! Я не виключаю, що ми можемо об'єднатися з якимись групами, фракціями, але не зі "Слугою народу". Ми бачимо, що люди все-таки зрозуміли, що 2019 року вони помилилися, обравши монопольну владу, яка демонструвала спочатку свої бажання, а вже через 2 роки ми бачимо, куди вони привели країну. Влада запустила абсолютно брудний гральний бізнес, ринок землі і референдум, турборежим, який ламав парламент повністю. Я думаю, що це початок кінця. Тому ми в опозиції, і ми зараз так повинні голосувати", – сказав "Сьогодні" нардеп.

Сергій Євтушок: "Можемо об'єднатися, але не зі "Слугою народу" / Фото: Facebook

Нагадаємо, за відставку спікера парламенту віддали голоси 284 народних депутати:

"Слуга народу" – 215 голосів;

"Батьківщина" – 20 голосів;

"За майбутнє" – 19 голосів;

"Довіра" – 18 голосів,

"Голос" – 6 голосів;

Позафракційні депутати – 6 голосів;

ОПЗЖ – 0 голосів;

"Євросолідарність" – 0 голосів.

Відставка Разумкова

4 жовтня "слуги народу" подали до парламенту підписні листи приблизно з 200 підписами народних депутатів, запустивши процедуру зняття Разумкова з посади.

"Слуга народу" хотіла зняти спікера з посади вже цього тижня, але Разумков заявив, що йтиме строго за регламентом, з дотриманням всіх процедур, – його відставка цього тижня здавалася дуже малоймовірною, але для "слуг" немає нічого неможливого. У зв'язку з цим Разумкова навіть відсторонили від ведення засідань.

Спікер заявляв про припинення боротьби з порушеннями в Раді: "Я не буду політичні сварки перетворювати на болото. Хочуть іти в обхід закону, нехай йдуть. Я не звертатимуся до суду (для оскарження рішення). Напевно, я помилився в людях".

Депутати призначили Гетманцева тимчасово вести засідання, оскільки ні Разумков, ні його заступник Стефанчук не могли цього робити через конфлікт інтересів.

У підсумку Рада 284 голосами звільнила Разумкова з посади.

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