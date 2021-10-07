Объединились, чтобы развалить: что известно о коалиции "Батькивщины" и "Слуги народа"

Провластная и оппозиционная фракции парламента объединяются, заявил уже бывший спикер Рады

За отставку Разумкова "Слуга народа" и "Батькивщина" голосовали вместе, но идеологии у них разные. Фото: коллаж "Сегодня"

Дмитрий Разумков, которого в четверг, 7 октября, отстранили от должности главы Верховной Рады Украины, заявил, что в парламенте появилась новая коалиция "Слуга народа" – "Батькивщина". Сайт "Сегодня" поговорил с нардепами из провластной и оппозиционной фракций и выяснил, действительно ли политические конкуренты объединяются в союз.

Новая коалиция "СНБ"

О том, что в Раде создалась новая коалиция, Разумков сообщил журналистам в кулуарах парламента после завершения голосования за его отставку.

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"О голосовании "Батькивщиной"... Я знал эту информацию, что они проголосуют. Но мы видим в Раде новую коалицию – "Слуга народа" и "Батькивщина". "СНБ" будет", – заявил Разумков.

Что говорят в "Слуге народа"

Во фракции "Слуга народа" информацию о новой коалиции опровергли. Как рассказал "Сегодня" депутат Алексей Устенко, голосование было ситуативным.

"Никакой коалиции не появилось и не планируется. У нас есть монобольшинство. С нами часто голосует депутатская группа "Довира". Если бы мы хотели создать коалицию, то логичнее было бы говорить о какой-то депутатской группе. Вообще, смотрится весело, когда спикер "Батькивщины" заявляет с трибуны парламента о том, что за отставку Разумкова голосовать нельзя и тут же фракция голосует за увольнение. Они привыкли говорить одно, а делать другое. Мы это видим 30 лет", – говорит нардеп.

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С коллегой по фракции согласен и нардеп Александр Качура.

"Коалиции "Слуги народа" и "Батькивщины" не существует. Зачем она нам, если у нас есть необходимое количество голосов? Вероятно, Разумков словом "коалиция" обозначил поддержку "Батькивщиной" голосования за его отставку. Не более того", – объясняет "Сегодня" депутат.

Александр Качура: "Коалиции "Слуги народа" и "Батькивщины" не существует" / Фото: Facebook

Нардеп "Слуги народа" Михаил Радуцкий уверен, что Разумков говорил о коалиции, будучи под эмоциями от его отставки.

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"Думаю, говорил не Дмитрий Александрович, а больше говорили его эмоции. Коалиция с "Батькивщиной" – я не понимаю, как это может быть. Если "Батькивщина" проголосовала за отставку Разумкова, это не значит, что она хочет к нам в коалицию, так же не значит, что "Слуга народа" хочет коалицию с "Батькивщиной", – подчеркнул Радуцкий.

Что говорят в "Батькивщине"

В оппозиционной фракции также заявили, что коалиции нет и ее создание в ближайшее время не планируется.

"Коалиции не будет! Если вы посмотрите все голосования в парламенте, если это не касаются социальной политики, соцзащиты, мы ни разу не голосовали со "Слугой народа". Поэтому я не знаю ни о каких коалициях", – говорит "Сегодня" нардеп из "Батькивщины" Сергей Соболев.

Депутат также объяснил, почему голосовал против Разумкова.

"Я лично голосовал за отставку Разумкова потому, что она может ускорить досрочные выборы и "Слуга народа" развалится. Наконец, наступает крах этой эпохи. Мы убеждены, что единственный способ, которым можно изменить ситуацию в государстве, – это только досрочные парламентские выборы. Другого варианта изменения нет. Вопрос, который надо ставить правящей коалиции, – как так произошло, что они голосовали за отставку своего первого номера, которого они выдвинули и так хвалили все эти два года?" – отметил Соболев.

Сергей Соболев: "Наступает крах эпохи". Фото: znaj.ua

Нардеп из фракции "Батькивщина" Вадим Ивченко также заявил нам, что коалиции со "Слугой народа" быть не может, так как у фракций различные стратегические позиции.

"Именно поэтому "Батькивщина" голосовала за отставку Разумкова. Он член команды Зеленского. Голосовал за антисоциальные тарифы, деребан земли, противился значимой роли профсоюзов. Наши идеологические позиции не совпадали. Это стало ключевым решением во время голосования", – сказал "Сегодня" депутат.

Вадим Ивченко: "Наши идеологические позиции не совпадают" / Фото: Facebook

В то же время Ивченко отметил, что как спикер Рады Разумков был человеком, который умел сохранять баланс между фракциями и корректно относился к оппозиции.

Нардеп от "Батькивщины" Сергей Власенко уверен, что коалиция не нужна "Слуге народа", а "Батькивщине" – тем более.

"О разных коалициях говорят с начала работы этого парламента. Но у нас есть монобольшинство, которому не нужна никакая коалиция. У них 240 депутатов. "Слуге народа" подголосовывают две депутатские группы. Я думаю, им этого абсолютно достаточно. Никакие коалиции не возможны, пока не будет изменен курс власти. Какая коалиция может быть с теми, кто проталкивают игорный бизнес, разбазаривают украинскую землю, считают, что нужно повышать налоги для предпринимателей, проводить фискализацию. Это не идеологические основы "Батькивщины". Если бы мы, теоретически, и могли бы вести такие переговоры, то точно не со "Слугой народа", – сказал нам Власенко.

Нардеп "Батькивщины" Сергей Евтушок также подчеркнул, что о коалиции и речи быть не может.

"Речь не идет ни о каких коалициях! "Батькивщина" – в оппозиции! Я не исключаю, что мы можем объединиться с какими-то группами, фракциями, но не со "Слугой народа". Мы видим, что люди все-таки поняли, что в 2019 году они ошиблись, выбрав монопольную власть, которая демонстрировала вначале свои желания, а уже через 2 года мы видим, куда они привели страну. Власть запустила абсолютно грязный игорный бизнес, рынок земли и референдум, турборежим, который ломал парламент полностью. Я думаю, что это начало конца. Поэтому мы в оппозиции, и мы сейчас так должны голосовать", – сказал "Сегодня" нардеп.

Сергей Евтушок: "Можем объединиться, но не со "Слугой народа" / Фото: Facebook

Напомним, за отставку спикера парламента отдали голоса 284 народных депутата:

"Слуга народа" – 215 голосов;

"Батькивщина" – 20 голосов;

"За будущее" – 19 голосов;

"Довира" – 18 голосов,

"Голос" – 6 голосов;

Внефракционные депутаты – 6 голосов;

ОПЗЖ – 0 голосов;

"Евросолидарность" – 0 голосов.

Отставка Разумкова

4 октября "слуги народа" подали в парламент подписные листы приблизительно с 200 подписями народных депутатов, запустив процедуру снятия Разумкова с должности.

"Слуга народа" хотела снять спикера с должности уже на этой неделе, но Разумков заявил, что будет идти строго по Регламенту, с соблюдением всех процедур, – его отставка на этой неделе казалась очень маловероятной, но для "слуг" нет ничего невозможного. В связи с этим Разумкова даже отстранили от ведения заседаний.

Спикер заявлял о прекращении борьбы с нарушениями в Раде: "Я не буду политические ссоры превращать в болото. Хотят идти в обход закона, пусть идут. Я не буду обращаться в суд (для обжалования решения). Наверное, я ошибся в людях".

Депутаты назначили Гетманцева временно вести заседание, поскольку ни Разумков, ни его заместитель Стефанчук не могли этого делать из-за конфликта интересов.

В итоге Рада 284 голосами уволила Разумкова с должности.

Читайте подробнее в нашем материале, за что на самом деле увольняют Разумкова.