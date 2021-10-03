Влада
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚽ Динамо - Шахтар: онлайн ❓ Відставка Разумкова 🤘 Слуги в Трускавці 🚨 Затримання Саакашвілі
СЬОГОДНІ Влада Події

Разумкова таки звільнять? Більшість "слуг" за відставку

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
3 жовтня, 10:20
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Депутати вже готові змінити главу парламенту – вже навіть відома дата початку процедури звільнення спікера
Разумкову, судячи з усього, залишилося не довго в кріслі спікера. Колаж "Сьогодні"
Разумкову, судячи з усього, залишилося не довго в кріслі спікера. Колаж "Сьогодні"

На засіданні фракції "Слуга народу" вже зібрали 150 підписів для винесення до сесійної зали парламенту розгляду питання про відставку голови Верховної Ради Дмитро Разумкова. Внутрішньофракційне голосування показало – майже всі за його звільнення.

Про це написала в Telegram нардеп "СН" Юлія Гришина.

Реклама

Вона нагадала, що засідання фракції проходило за участю президента Володимира Зеленського. Проти відставки Разумкова висловилися всього кілька депутатів з більш ніж 200.

"Відверто обговорили позиції щодо голови Верховної Ради. Проти відставки Разумкова проголосувало менше 10 людей. Точну кількість навіть не скажу, оскільки ці поодинокі підняті руки сильно загубилися в загальній кількості тих, хто "за". Тепер нас чекає голосування в залі. Чекати будемо недовго", – написала Гришина.

Як ми вже писали, напередодні на засіданні фракції шляхом голосування депутатами прийнято рішення – в понеділок розпочати процедуру відкликання голови Верховної Ради України з посади.

Реклама

Відставка Разумкова

  • Вранці 30 вересня прессекретар голови парламенту Ольга Туній на своїй сторінці у Facebook написала, що їм надійшло звернення Давида Арахамії з пропозицією видати підписні листи для початку процедури відставки спікера.
  • Після обіду Ольга Туній повідомила, що запущена друга процедура відставки спікера ВР.
  • Прессекретар президента України Володимира Зеленського заявив, що лідер держави не причетний до ініціативи народних депутатів щодо початку процедури відставки з посади спікера Дмитра Разумкова.
  • Джерела "Сьогодні" в президентській партії розповіли, що зі "слугами народу" тему відставки Дмитра Разумкова керівництво фракції не обговорювало.
  • На брифінгу Дмитро Разумков заявив, що рішення про ініціювання його відставки ухвалювалося не всією фракцією і у нього немає конфлікту зі "Слугою народу".
Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Популярні за 24 години
Дашборд
У тренді
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦

3 жовтня 1991. В Єлисейському палаці відбулася зустріч Леоніда Кравчука з президентом Франції Франсуа Міттераном

Зануритись у той день
Опитування
Обмінка
Курс гривні Сьогодні
$

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.62

Російський рубль (₽)

0.37

Євро (€)

30.82

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо Сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,17
29,50
29,00
28,00
17,17
30,85
29,58
27,04
17,90
30,98
30,79
29,29
18,19
33,59
30,29
27,29
17,78
33,99
31,17
29,59
18,47
33,99
31,17
29,59
17,70
33,99
31,17
29,59
18,48
34,97
31,17
32,97
18,48
-
30,68
28,17
17,56
Короновірус за тиждень

62 792

захворіло за тиждень в Україні

+43%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти