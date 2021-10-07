"Мене щотижня виключають" — Буймістер про вихід зі "Слуги народу" та розмови із Зеленським

Народна депутатка, яку погрожують виключити з фракції "Слуга народу", про тет-а-тет з президентом, партійні таємниці та премію за червону кнопку

Чи стане у партії президента на одного "слугу" менше / Колаж "Сьогодні"

У вівторок під час брифінгу у парламенті перший заступник голови фракції та голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив про те, що лави "слуг" можуть скоротитися. У політсилі мають намір виключити з фракції народну депутатку-мажоритарницю Людмилу Буймістер. Журналіст сайту "Сьогодні" поспілкувався з нею, аби з'ясувати, чи дійсно одним представником монобільшості невдовзі стане менше.

Людмила Буймістер єдина з монобільшості була проти законопроекту про олігархів / Фото: пресслужба "Слуги народу"

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Про все дізналася з новин

— Перед тим, як Олександр Корнієнко публічно озвучив намір виключити Вас із фракції на брифінгу, чи була між вами особиста розмова?

— Ні, не було.

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— Тобто Ви дізналися про це на брифінгу?

— Так. Так само, як і Ви. З новинних стрічок.

— Чи були якісь пояснення згодом? Можливо, Ви напряму пішли питати у Корнієнка, що відбувається?

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— Я вже звикла до цього. Мене щотижня виключають із фракції. Пояснень не було і не може бути.

— В одному з коментарів ЗМІ ви сказали, що заява Корнієнка — це "дешева комунікаційна технологія для відволікання уваги". Від чого таким чином у фракції хочуть відвернути?

— Від чисельних скандалів, від того, як порушується зараз регламент у стінах Верховної Ради, багато від чого. Але мені хотілося б це почути від президента. Бо якщо це його ще партія і фракція, то це має бути його рішення, а не рішення пана Корнієнка чи пана Арахамії. Якщо у нас буде практитка виключення депутатів з фракції за неголосування за ті чи інші законопроєкти, за що, до речі, в законодавстві у нас передбачений депутатський індемнітет (відповідно до частини другої статті 80 Конституції України, народні депутати не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп,— Ред.) то у нас так дуже швидко закінчиться фракція. Тому я була б обережніша з такими висловлюваннями.

— Наріжним каменем, за словами голови партії, стало голосування за проєкт закону №5599 (про "деолігархізацію"). Більшість "слуг народу" підтримали документ, інші або не голосували, або були відсутні в залі. Ви єдина з фракції натиснули кнопку "проти". Чому така радикальна позиція? Адже у Вас ще був вибір утриматися.

— Я в принципі вважаю, що ці всі трюки з утриманням означають, що немає власної позиції. Я утримуюсь в голосуваннях у випадках, коли не читала і глибоко не аналізувала законопроєкт, але в мене є побоювання, що там можуть міститися якісь небезпечні норми.Та коли я розбираюся в питанні фахово, адже я є автором антимонопольної реформи, яку визнали проривною американські та європейські антимонопольні відомства, то у мене не може бути позиції "утримався". Я в цій темі дуже добре розуміюся.

Результати голосування за законопроект про деолігархізацію / Скріншот rada.gov.ua

— Напередодні голосування щодо зняття з посади Дмитра Разумкова, ходять чутки, що депутатам, які не підтримають його відставку, загрожують певні покарання. Чи отримували Ви подібні попередження напередодні голосування за антиолігархічний законопроєкт?

— Давайте відверто, у нас завжди витає десь у повітрі, що за неголосування за президентські чи партійні ініціативи будуть якісь санкції. І мені здається, що навіть оці заяви від керівництва фракції щодо мого виключення за голосування "проти" — це більше настанова іншим членам фракції, мовляв, "дивіться: будете так само поводитися, будуть санкції і щодо вас". Але є люди, як я, яким нема чого приховувати і нема чого втрачати в сенсі посад чи впливу. На них натиснути неможливо. Для тих, у кого рильце в пушку, тоді зрозуміло, чому вони так голосують.

— Тобто, Ви припускали, що Ваша різка позиція може призвести до таких наслідків?

— Для мене немає нічого страшного в тому, що керівництво фракції говорить про моє виключення. Для мене важливо, що про це думає президент України як носій політичної волі в державі.

Президент був не в курсі

— Ви вже говорили особисто з президентом під час з'їзду у Трускавці. Що він сказав?

— Йому було відомо, що я голосувала проти закону про деолігархізацію, але він не знав про те, що Арахамія мене хотів за це з фракції виключати. Ми спілкувалися недовго тому, що це було в межах офіційних заходів, але ми домовилися, що я предметно зможу йому розказати і дати рекомендації, яким чином дійсно боротися з монополіями. В мене є ціла низка законопроєктів, спрямованих на вирішення цього питання, і президент це почув. Якщо Володимиру Зеленському ці пропозиції не підійдуть і якщо йому моя фахова думка більше буде не потрібна, я буду готова і сама вийти з фракції. Але поки що мені все ж видається, що президент дійсно хоче боротися зі зловживанням монопольним становищем тих чи інших компаній. Просто йому підсовують абсолютно пусті і непрофесійні рішення.

— Чи ця зустріч вже призначена?

— Я чекаю на дату.

— Якщо Зеленський дослухається до Ваших рекомендацій, чи зможе він вплинути на керівництво партії і фракції, аби Вас не виключали?

— Я не думаю, що президент має впливати на керівництво політсили. Мені здається, що поки це партія і фракція президента, а він на цьому наголошував у Трускавці, що завдяки його рейтингам ми як депутати були обрані в парламент, то саме він має ухвалювати рішення щодо того, чи той чи інший депутат залишається у фракції чи ні. Як це, наприклад, було з паном Дубінським. Це було рішення президента про виключення його з фракції. Якщо Володимир Олександрович вирішить, що мене потрібно виключити з фракції, то нехай він про це скаже, пояснить причини.

Селфі Людмили Буймістер з президентом / Facebook: milabst

"Червона кнопка року"

— У Трускавці Вам дали, так званий, партійний "Оскар" — премію "Червона кнопка року". Вас не образила така номінація?

— Я нею пишаюся!

— Які тепер відносини з колегами по фракції? Чи не зіпсувалися вони?

— У мене прекрасні відносини з колегами, у "Слузі народу" дуже багато професійних людей. А з керівництвом звичайні робочі відносини, нічого кардинально не змінилося. До керівництва також ніякої особистої неприязні немає, це ж політика. Хто на чому може, на тому і хайпує.

— Деякі депутати, яких виключали із лав монобільшості, переходили на бік опозиції й активно починали "зливати" партійні секрети. У Вас так само є доступ до всіх чатів. Чи є вірогідність, що ця інформація стане з часом публічною?

— Я вважаю, що це нижче моєї людської гідності і у мене є певна політична етика. Тому чорнити своїх колег я точно не буду, та я продовжу говорити правду як будучи у фракції, так і поза нею.

Мандат ніхто не відбере

— У пана Корнієнка була така цитата: "Виключення її з фракції, як і її самостійний вихід, не викличе складання мандата. Думаю, що це питання теж треба ставити до порядку денного". Чи натякали Вам на те, аби припинити депутатські повноваження?

— Не натякали і не можуть натякати, тому що це буде грубе порушення Конституції України. Я є мажоритарним депутатом від Шевченківського району Києва. І я представляю своїх виборців, які мені довірили цей мандат і несу перед ними персональну та політичну відповідальність. За нашим законодавством у мажоритарного депутата не можна відібрати мандат.

— Самостійно Ви так само не будете складати мандат?

— Я буду й надалі працювати в інтересах своїх виборців. Є дуже багато невирішених питань і невиконаних обіцянок, яких вистачить до кінця каденції.

— Можливо, Вас вже хочуть переманити інші фракції чи депутатські групи? Не надходили такі пропозиції?

— Ні, не пропонували. Мене не так просто кудись заманити. Стрибати з одного виру в інший — це точно не в моїх принципах. Я до останнього буду захищати президента України. І як президента, і як інституцію. До останнього буду намагатися йому допомогти. Якщо він відмовиться від цієї допомоги, тоді я розведу руками. Але поки він цього не сказав, я буду допомагати йому у втіленні реформ.