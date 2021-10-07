"Меня еженедельно исключают" — Буймистер о выходе из "Слуги народа" и разговорах с Зеленским

Народный депутат, которую угрожают исключить из фракции "Слуга народа", о тет-а-тет с президентом, партийные тайны и премию за красную кнопку

Станет ли в партии президента одним "слугой" меньше / Коллаж "Сегодня"

Во вторник во время брифинга в парламенте первый заместитель председателя фракции и председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил о том, что ряды "слуг" могут сократиться. В политсиле намерены исключить из фракции народного депутата-мажоритарщицу Людмилу Буймистер. Журналист сайта "Сегодня" пообщался с ней, чтобы выяснить, действительно ли одним представителем монобольшинства вскоре станет меньше.

Людмила Буймистер единственная из монобольшенства была против законопроекта об олигархах / Фото: пресс-лужба "Слуги народа"

Реклама

Обо всем узнала из новостей

— Перед тем, как Александр Корниенко публично озвучил намерение исключить Вас из фракции на брифинге, была между вами личная беседа?

— Нет, не было.

Реклама

— То есть Вы узнали об этом на брифинге?

— Да. Так же, как и Вы. Из новостных лент.

— Были ли какие-то объяснения позже? Возможно, Вы напрямую пошли спрашивать у Корниенко, что происходит?

Реклама

— Я уже привыкла к этому. Меня еженедельно исключают из фракции. Объяснений не было и быть не может.

— В одном из комментариев СМИ вы сказали, что заявление Корниенко — это "дешевая коммуникационная технология для отвлечения внимания". От чего так во фракции хотят отвлечь?

— От многочисленных скандалов, от того, как нарушается в данный момент регламент в стенах Верховной Рады, от многого. Но мне хотелось бы это услышать от президента. Потому что если это его еще партия и фракция, то это должно быть его решение, а не решение господина Корниенко или господина Арахамии. Если у нас будет практика исключения депутатов из фракции за неголосование за те или иные законопроекты, за что, кстати, в законодательстве у нас предусмотрен индемнитет (в соответствии с частью второй статьи 80 Конституции Украины, народные депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету, — Ред.) то у нас так очень быстро закончится фракция. Поэтому я была бы осторожна с такими высказываниями.

— Краеугольным камнем, по словам председателя партии, стало голосование за проект закона №5599 (о "деолигархизации"). Большинство "слуг народа" поддержали документ, остальные либо не голосовали, либо отсутствовали в зале. Вы единственная из фракции нажали кнопку "против". Почему такая радикальная позиция? Ведь у Вас еще был выбор воздержаться.

— Я в принципе считаю, что все эти трюки с воздержанием означают, что нет собственной позиции. Я воздерживаюсь в голосованиях в случаях, когда читала и глубоко не анализировали законопроект, но у меня существуют опасения, что там могут содержаться какие-то опасные нормы. Но когда я разбираюсь в вопросе профессионально, ведь я являюсь автором антимонопольной реформы, которую признали прорывной американские и европейские антимонопольные ведомства, то у меня не может быть позиции "воздержался". Я в этой теме очень хорошо разбираюсь.

Результаты голосования за законопроект про деолигархизацию / Скриншот rada.gov.ua

- Накануне голосования о снятии с должности Дмитрия Разумкова, ходят слухи, что депутатам, которые не поддержат его отставку, угрожают определенные наказания. Получали ли Вы подобные предупреждения накануне голосования за антиолигархический законопроект?

— Давайте откровенно, у нас всегда витает где-то в воздухе, что за неголосование за президентские или партийные инициативы будут какие-то санкции. И мне кажется, что даже эти заявления от руководства фракции относительно моего исключения за голосование "против" — это больше установка другим членам фракции, мол, "смотрите: будете так же вести себя, будут санкции и в отношении вас". Но существуют люди, как я, которым нечего скрывать и нечего терять в смысле должностей или влияния. На них нажать невозможно. Для тех, у кого рыльце в пушку, тогда понятно, почему они так голосуют.

— То есть, Вы предполагали, что Ваша резкая позиция может привести к таким последствиям?

— Для меня нет ничего страшного в том, что руководство фракции говорит о моем исключении. Для меня важно, что об этом думает президент Украины как носитель политической воли в государстве.

Президент был не в курсе

— Вы уже говорили лично с президентом во время съезда в Трускавце. Что он сказал?

— Ему было известно, что я голосовала против закона о деолигархизации, но он не знал о том, что Арахамия меня хотел за это из фракции исключать. Мы общались недолго потому, что это было в границах официальных мероприятий, но мы договорились, что я предметно смогу ему рассказать и дать рекомендации, каким образом действительно бороться с монополиями. У меня существует целый ряд законопроектов, направленных на решение этого вопроса, и президент это услышал. Если Владимиру Зеленскому эти предложения не подойдут и если ему моё профессиональное мнение больше будет не нужно, я буду готова и сама выйти из фракции. Но пока мне все же кажется, что президент действительно хочет бороться со злоупотреблением монопольным положением тех или иных компаний. Просто ему подсовывают совершенно пустые и непрофессиональные решения.

— Назначена ли эта встреча?

— Я жду дату.

— Если Зеленский прислушивается к Вашим рекомендациям, сможет ли он повлиять на руководство партии и фракции, чтобы Вас не исключали?

— Я не думаю, что президент должен влиять на руководство политсилы. Мне кажется, что пока это партия и фракция президента, а он это подчеркивал в Трускавце, что благодаря его рейтингам мы как депутаты были избраны в парламент, то именно он должен принимать решение относительно того, тот или иной депутат остается во фракции или нет. Как это, например, было с господином Дубинским. Это было решение президента об исключении его из фракции. Если Владимир Александрович решит, что меня нужно исключить из фракции, то пусть он об этом скажет, объяснит причины.

Селфи Людмилы Буймистер з президентом / Facebook:milabst

"Красная кнопка года"

— В Трускавце Вам дали, так называемый, партийный "Оскар" — премию "Красная кнопка года". Вас не обидела такая номинация?

— Я ею горжусь!

— Какие теперь отношения с коллегами по фракции? Не испортились ли они?

— У меня прекрасные отношения с коллегами, в "Слуге народа" очень много профессиональных людей. А с руководством обычные рабочие отношения, ничего кардинально не изменилось. К руководству также никакой личной неприязни нет, это же политика. Кто на чем может, на том и хайпует.

— Некоторые депутаты, которых исключали из рядов монобольшинства, переходили на сторону оппозиции и активно начинали "сливать" партийные секреты. У Вас так же есть доступ ко всем чатам. есть ли вероятность, что эта информация станет со временем публичной?

— Я считаю, что это ниже моего человеческого достоинства и у меня есть определенная политическая этика. Поэтому чернить своих коллег я точно не буду, и я продолжу говорить правду как будучи во фракции, так и вне ее.

Мандат никто не отберет

— У господина Корниенко была такая цитата: "Исключение ее из фракции, как и ее самостоятельный выход, не вызовет сложения мандата. Думаю, что этот вопрос тоже нужно ставить в повестку дня". Намекали ли Вам на то, чтобы прекратить депутатские полномочия?

— Не намекали и не могут намекать, так как это будет грубое нарушение Конституции Украины. Я являюсь мажоритарным депутатом от Шевченковского района Киева. И я представляю своих избирателей, которые мне доверили данный мандат и несу перед ними персональную и политическую ответственность. По нашему законодательству у мажоритарного депутата нельзя отобрать мандат.

— Самостоятельно Вы так же не будете складывать мандат?

— Я буду и дальше работать в интересах своих избирателей. Есть очень много нерешенных вопросов и невыполненных обещаний, которых хватит до конца каденции.

— Возможно, Вас уже хотят переманить другие фракции или депутатские группы? Не поступали ли такие предложения?

— Нет, не предлагали. Меня не так просто куда-то заманить. Прыгать с одного омута в другой — это точно не в моих принципах. Я до последнего буду защищать президента Украины. И как президента, и как институт. До последнего буду стараться ему помочь. Если он откажется от этой помощи, тогда я разведу руками. Но пока он этого не сказал, я буду помогать ему в проведении реформ.