Шаолінь року і турбо жим-жим: "слугам народу" роздали "партійні Оскари"

Було десять серйозних номінацій і шість смішних – Галина Третьякова взяла дві статуетки

Слуги отримали по заслугах. Колаж "Сьогодні"

У Трускавці депутатам "Слуги народу" роздали премії "Слугам по заслугах", т.зв. "партійні Оскари" членам фракції, що особливо відзначилися за роботу в парламенті.

Про це повідомила прессекретар політсили Юлія Палійчук.

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Всього було 16 номінацій, 10 з них серйозних:

"Відповідальність року" – Ігор Копитін, який не пропустив жодного засідання парламенту.

– Ігор Копитін, який не пропустив жодного засідання парламенту. "Шаолінь року" – Микола Сольський, як депутат, який провів за трибуною парламенту найбільше часу.

– Микола Сольський, як депутат, який провів за трибуною парламенту найбільше часу. "Наполегливість року" – Галина Третьякова, яка попри "хейт" (критику), не відступала від своєї позиції.

– Галина Третьякова, яка попри "хейт" (критику), не відступала від своєї позиції. "Євроінтегратор року" – Марія Мезенцева.

– Марія Мезенцева. "Децентралізатор року" – Віталій Безгін.

– Віталій Безгін. "Червона кнопка року" – Людмила Буймістер за натискання червоної кнопки під час голосування за принципові для партії законопроєкти (тобто виступала проти позиції "СН").

– Людмила Буймістер за натискання червоної кнопки під час голосування за принципові для партії законопроєкти (тобто виступала проти позиції "СН"). "Батько року" – Павло Сушко, як депутат, який піклується про дітей з особливими потребами.

– Павло Сушко, як депутат, який піклується про дітей з особливими потребами. "Інвест-няня року" – голова Тимчасової слідчої комісії щодо захисту інвесторів Галина Янченко.

– голова Тимчасової слідчої комісії щодо захисту інвесторів Галина Янченко. "Бджоли проти меду" – Анастасія Радіна за "найболючіші" для депутатів закони.

– Анастасія Радіна за "найболючіші" для депутатів закони. "Кількість і якість" – Данило Гетманцев, як голова комітету, який провів найбільшу кількість реформ.

Були і шість жартівливих номінацій:

"Чим би депутат не тішився" – Жан Беленюк за сон під час засідання парламенту "в рамках підготовки до перемоги на Олімпійських іграх".

– Жан Беленюк за сон під час засідання парламенту "в рамках підготовки до перемоги на Олімпійських іграх". "Трошки по-мобільному" – Михайло Радуцький за відоме матюкливе листування у месенджері.

– Михайло Радуцький за відоме матюкливе листування у месенджері. "ЦВЛ" (цитати великих людей) – Давид Арахамія і Олександр Корнієнко за відому розмову з включеними мікрофонами (про корабельну сосну).

– Давид Арахамія і Олександр Корнієнко за відому розмову з включеними мікрофонами (про корабельну сосну). "18+" – Галина Третьякова за переписку про матрац.

– Галина Третьякова за переписку про матрац. "Що це було" – Роксолана Підласа за законопроєкт про напівпровідники.

– Роксолана Підласа за законопроєкт про напівпровідники. "Турбо жим-жим" – переміг Микола Тищенко.

Що ще цікавого у "слуг" в Трускавці

Депутати в перший день з'їзду, 1 жовтня, провели спільну з журналістами смарт-вечерю, на якій представники ЗМІ могли не лише задавати питання парламентаріям, а й випити вина і зіграти з ними в настільні або комп'ютерні ігри.

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"Слуга народу" починає процедуру відкликання Разумкова з посади. Вже зібрано 150 підписів, які дозволяють ініціювати голосування з цього питання у сесійній залі парламенту.

Тим часом у Арахамії не вийшло зібрати депутатів на пробіжку в Трускавці. При цьому сам він пробіг усього два кілометри, щоб "не обгоріти".