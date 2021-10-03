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Шаолінь року і турбо жим-жим: "слугам народу" роздали "партійні Оскари"

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
3 жовтня, 09:28
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Було десять серйозних номінацій і шість смішних – Галина Третьякова взяла дві статуетки
Слуги отримали по заслугах. Колаж "Сьогодні"
Слуги отримали по заслугах. Колаж "Сьогодні"

У Трускавці депутатам "Слуги народу" роздали премії "Слугам по заслугах", т.зв. "партійні Оскари" членам фракції, що особливо відзначилися за роботу в парламенті.

Про це повідомила прессекретар політсили Юлія Палійчук.

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Всього було 16 номінацій, 10 з них серйозних:

  • "Відповідальність року" – Ігор Копитін, який не пропустив жодного засідання парламенту.
  • "Шаолінь року" – Микола Сольський, як депутат, який провів за трибуною парламенту найбільше часу.
  • "Наполегливість року" Галина Третьякова, яка попри "хейт" (критику), не відступала від своєї позиції.
  • "Євроінтегратор року" – Марія Мезенцева.
  • "Децентралізатор року" – Віталій Безгін.
  • "Червона кнопка року" Людмила Буймістер за натискання червоної кнопки під час голосування за принципові для партії законопроєкти (тобто виступала проти позиції "СН").
  • "Батько року" – Павло Сушко, як депутат, який піклується про дітей з особливими потребами.
  • "Інвест-няня року" – голова Тимчасової слідчої комісії щодо захисту інвесторів Галина Янченко.
  • "Бджоли проти меду" – Анастасія Радіна за "найболючіші" для депутатів закони.
  • "Кількість і якість" – Данило Гетманцев, як голова комітету, який провів найбільшу кількість реформ.

Були і шість жартівливих номінацій:

  • "Чим би депутат не тішився" – Жан Беленюк за сон під час засідання парламенту "в рамках підготовки до перемоги на Олімпійських іграх".
  • "Трошки по-мобільному" – Михайло Радуцький за відоме матюкливе листування у месенджері.
  • "ЦВЛ" (цитати великих людей) – Давид Арахамія і Олександр Корнієнко за відому розмову з включеними мікрофонами (про корабельну сосну).
  • "18+" – Галина Третьякова за переписку про матрац.
  • "Що це було" – Роксолана Підласа за законопроєкт про напівпровідники.
  • "Турбо жим-жим" – переміг Микола Тищенко.

Що ще цікавого у "слуг" в Трускавці

Депутати в перший день з'їзду, 1 жовтня, провели спільну з журналістами смарт-вечерю, на якій представники ЗМІ могли не лише задавати питання парламентаріям, а й випити вина і зіграти з ними в настільні або комп'ютерні ігри.

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"Слуга народу" починає процедуру відкликання Разумкова з посади. Вже зібрано 150 підписів, які дозволяють ініціювати голосування з цього питання у сесійній залі парламенту.

Тим часом у Арахамії не вийшло зібрати депутатів на пробіжку в Трускавці. При цьому сам він пробіг усього два кілометри, щоб "не обгоріти".

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