Шаолінь року і турбо жим-жим: "слугам народу" роздали "партійні Оскари"

У Трускавці депутатам "Слуги народу" роздали премії "Слугам по заслугах", т.зв. "партійні Оскари" членам фракції, що особливо відзначилися за роботу в парламенті.
Про це повідомила прессекретар політсили Юлія Палійчук.
Всього було 16 номінацій, 10 з них серйозних:
- "Відповідальність року" – Ігор Копитін, який не пропустив жодного засідання парламенту.
- "Шаолінь року" – Микола Сольський, як депутат, який провів за трибуною парламенту найбільше часу.
- "Наполегливість року" – Галина Третьякова, яка попри "хейт" (критику), не відступала від своєї позиції.
- "Євроінтегратор року" – Марія Мезенцева.
- "Децентралізатор року" – Віталій Безгін.
- "Червона кнопка року" – Людмила Буймістер за натискання червоної кнопки під час голосування за принципові для партії законопроєкти (тобто виступала проти позиції "СН").
- "Батько року" – Павло Сушко, як депутат, який піклується про дітей з особливими потребами.
- "Інвест-няня року" – голова Тимчасової слідчої комісії щодо захисту інвесторів Галина Янченко.
- "Бджоли проти меду" – Анастасія Радіна за "найболючіші" для депутатів закони.
- "Кількість і якість" – Данило Гетманцев, як голова комітету, який провів найбільшу кількість реформ.
Були і шість жартівливих номінацій:
- "Чим би депутат не тішився" – Жан Беленюк за сон під час засідання парламенту "в рамках підготовки до перемоги на Олімпійських іграх".
- "Трошки по-мобільному" – Михайло Радуцький за відоме матюкливе листування у месенджері.
- "ЦВЛ" (цитати великих людей) – Давид Арахамія і Олександр Корнієнко за відому розмову з включеними мікрофонами (про корабельну сосну).
- "18+" – Галина Третьякова за переписку про матрац.
- "Що це було" – Роксолана Підласа за законопроєкт про напівпровідники.
- "Турбо жим-жим" – переміг Микола Тищенко.
Що ще цікавого у "слуг" в Трускавці
Депутати в перший день з'їзду, 1 жовтня, провели спільну з журналістами смарт-вечерю, на якій представники ЗМІ могли не лише задавати питання парламентаріям, а й випити вина і зіграти з ними в настільні або комп'ютерні ігри.
"Слуга народу" починає процедуру відкликання Разумкова з посади. Вже зібрано 150 підписів, які дозволяють ініціювати голосування з цього питання у сесійній залі парламенту.
Тим часом у Арахамії не вийшло зібрати депутатів на пробіжку в Трускавці. При цьому сам він пробіг усього два кілометри, щоб "не обгоріти".