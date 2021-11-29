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"Партія починається з посмішки": Комаровський пожартував про фото з Аваковим

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
29 листопада, 10:21
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Лікар пожартував, мовляв, хотів скальпель, а отримав у руки меч – але не для походу на Банкову
Комаровський з гумором прокоментував відоме фото з Аваковим, Гордоном і Шустером. Колаж "Сьогодні"
Комаровський з гумором прокоментував відоме фото з Аваковим, Гордоном і Шустером. Колаж "Сьогодні"

Відомий лікар-педіатр Євген Комаровський прокоментував нещодавнє спільне фото у Литві з ексголовою МВС Арсеном Аваковим, журналістами Дмитром Гордоном та Савіком Шустером. Він спростував будь-які натяки на створення партії.

Про це він сказав у "Хард з Влащенком" на телеканалі Україна 24.

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Лікар пожартував, мовляв, хотів скальпель, а отримав у руки меч.

"Ну видно, що на цьому фото явно політична сила – причому лікаря не "відрізали" тільки тому, що частина тіла лікаря перекрила Авакова... Я туди був запрошений для диспансеризації і більше ні для чого. Зрозуміло, що Гордон перший схопив булаву. Я хотів скальпель – мені дали меч. Я мріяв зробити обрізання, але мені бачите, що дали – то й є... Хотів сказати, що там половина обрізаних, але треба було подивитися, хто ще не обрізаний, і дорізати... Я ж хотів почати диспансеризацію, але не вдалося", – з іронією коментує він фото.

Комаровський вважає, що "будь-яка партія має починатися з посмішки, з жарту", і додав, що насправді люди на фото приїхали не в політику грати, а просто святкувати день народження Шустера.

"Складається взагалі враження, що єдина мета – людям зустрітися, сфотографуватися, піти на екскурсію до середньовічного замку – це думки про партію, Офіс президента... До чого ми дожили? Люди зібралися, щоб відсвяткувати день народження класної людини , яку в цей день мав привітати президент – який саме завдяки йому і став президентом", – резюмував він.

Вірусне фото Авакова та компанії

  • 22 листопада Аваков опублікував несподіване фото, на якому були експрем'єр-міністр Володимир Гройсман, телеведучий Савік Шустер, журналіст Дмитро Гордон, відомий лікар-педіатр Євген Комаровський. Українців порадувало спільне фото політиків та журналістів – реакція вийшла яскравою, Мережа вибухнула кумедними фотожабами.
  • Пізніше Гордон розкрив "таємницю" фото з Аваковим, яке "підірвало" Мережу. Журналіст пояснив, що політики, зображені з мечами та сокирами, – це не опозиція Зеленському та не похід на Банкову.
  • Також журналіст показав відео, на якому видно, як народжувався "легендарний" кадр.

Як відреагували в Україні

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Фото Авакова викликало ажіотаж у політиків – вони запустили флешмоб. Нардеп Олексій Гончаренко опублікував цікаве фото з ексміністром та схожим підписом.

На хвилі Авакова була й лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко. Вона взагалі сфотографувалася у касці, але тонко перефразувала слова ексглави МВС.

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