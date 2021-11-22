Фото Авакова викликало ажіотаж у політиків – вони запустили флешмоб

Гончаренко натякнув українцям, що теж щось планує

Гончаренко повторив фото Авакова / Фото: Колаж: Сьогодні

Нардеп фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко також вирішив підтримати хвилю, яку сьогодні зранку запустив у соцмережі екс-глава МВС Арсен Аваков , і теж опублікував у Telegram фото в оточенні відомих політиків, заінтригувавши своїм політичним майбутнім.

На фото Гончаренка у компанії Євгена Комаровського, Арсена Авакова, Володимира Гройсмана та Ірини Геращенко.

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Підпис він скопіював у Арсена Авакова: "Так-так, це саме те, що Ви подумали!"

Передісторія

Сьогодні колишній міністр внутрішніх справ опублікував несподіване фото , на якому зображені екс-прем'єр-міністр Володимир Гройсман, телеведучий Савік Шустер, журналіст Дмитро Гордон, відомий лікар-педіатр Євген Комаровський.

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"Так, це саме те, що ви подумали", – підписав фото Аваков, такий самий запис у своєму Instagram зробив і Гордон.

Невдовзі з'ясувалося, що вони разом поїхали відпочивати до Литви для святкування дня народження Шустера. Саме там і було зроблено фото.

"Фото зроблено в Литві. У Савіка день народження, куди він запросив своїх друзів. І вирішив показати їм місця свого дитинства, у тому числі й школу. Хороша душевна атмосфера, а решту нехай додумують, як хочуть", – сказав гендиректор Студії Савіка Шустера Павло Єлізарів.

Незабаром екс-глава МВС опублікував ще пару фотографій , але вже лише з Євгеном Комаровським. На другому знімку вони тримають у руках по келиху вина.

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко тонко відреагувала на кадри екс-глави МВС Арсена Авакова у соцмережі та опублікувала сої фото. Тимошенко трохи перефразувала слова Авакова, який під своїм фото написав: "Так, це саме те, що ви подумали" .