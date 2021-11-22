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Замість сокири – келих вина: розкрита таємниця фото Авакова та компанії

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
22 листопада, 15:47
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Ексголова МВС побував на дні народження за кордоном
У Литві відзначили день народження Савіка Шустера. Фото: колаж "Сьогодні"
У Литві відзначили день народження Савіка Шустера. Фото: колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 22 листопада, ексголова МВС Арсен Аваков у соцмережах опублікував спільне фото з журналістами Дмитром Гордоном та Савіком Шустером, доктором Євгеном Комаровським та експрем'єром Володимиром Гройсманом. Місцем зйомки виявилася Литва, а кадр зробила дружина Гордона Алеся Бацман.

Про це повідомила перша заступниця головного редактора "Страни" Світлана Крюкова.

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Що Аваков і Ко робили у Литві?

Фото було зроблено вчора, 21 листопада, у Литві, де народився Савік Шустер, у якого сьогодні, 22 листопада, день народження (69 років). Туди на святкування приїхали його друзі.

"Фото зроблено у Литві. У Савіка день народження, куди він запросив своїх друзів. І вирішив показати їм місця свого дитинства, зокрема й школу. Хороша душевна атмосфера, а решту нехай додумують, як хочуть", – сказав гендиректор Студії Савіка Шустера Павло Єлізаров.

Він додав: "Зброя у нас середньовічна. Дуже актуальне у наш час".

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Крім того, ексголова МВС опублікував ще декілька фотографій, але вже лише з Євгеном Комаровським. На другому знімку вони тримають у руках по келиху вина.

"Був на прийомі у лікаря. Він за біле, я за червоне.. Але лицарську диспансеризацію пройшов успішно. А зараз сидимо і слухаємо поезію Бродського.. Посміхайтеся панове, посміхайтеся! Серйозному буде година..", – йдеться у підписі до фото.

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Відставка Авакова

  • Верховна Рада звільнила Арсена Авакова з посади Міністра внутрішніх справ 15 липня. Він очолював відомство 7 років, з лютого 2014 року – це рекорд для міністрів. Його заяву про звільнення підтримав 291 народний депутат.
  • На початку листопада колишній міністр внутрішніх справ дав розгорнуте інтерв'ю на телеканалі "Україна 24", під час якого розповів, наприклад, що в Іловайській трагедії винна Російська Федерація.
  • Розповів також, що після звільнення з МВС президент Володимир Зеленський пропонував йому іншу посаду, але так нічого і не зрослося.

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22 листопада 1991. 25 мільйонів карбованців, що були на рахунках Комуністичної партії, віддали на ремонт культових споруд.

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