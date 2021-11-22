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Фото Авакова вызвало ажиотаж у политиков – они запустили флешмоб

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
22 ноября, 18:58
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Гончаренко повторил фото Авакова
Гончаренко повторил фото Авакова / Фото: Коллаж: Сегодня

Нардеп фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко также решил поддержать волну, которую сегодня с утра запустил в соцсети экс-глава МВД Арсен Аваков, и тоже опубликовал в Telegram фото в окружении известных политиков, заинтриговав своим политическим будущим.

На фото Гончаренко в компании Евгения Комаровского, Арсена Авакова, Владимира Гройсмана и Ирины Геращенко.

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Подпись он скопировал у Арсена Авакова: "Да-да, это именно то, что Вы подумали!".

Предыстория

Сегодня бывший министр внутренних дел опубликовал неожиданное фото, на котором запечатлены экс-премьер-министр Владимир Гройсман, телеведущий Савик Шустер, журналист Дмитрий Гордон, известный врач-педиатр Евгений Комаровский.

"Да, это именно то, что вы подумали", – подписал фото Аваков, такую же запись в своем Instagram сделал и Гордон.

Вскоре выяснилось, что они все вместе уехали отдыхать в Литву для празднования дня рождения Шустера. Именно там и было сделано фото.

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"Фото сделано в Литве. У Савика день рождения, куда он пригласил своих друзей. И решил показать им места своего детства, в том числе и школу. Хорошая душевная атмосфера, а остальное пусть додумывают как хотят", – сказал гендиректор Студии Савика Шустера Павел Елизаров.

Вскоре экс-глава МВД опубликовал еще пару фотографий, но уже только с Евгением Комаровским. На втором снимке они держат в руках по бокалу вина.

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко тонко отреагировала на кадры экс-главы МВД Арсена Авакова в соцсети и опубликовала сое фото. Тимошенко немного перефразировала слова Авакова, который под своим фото написал: "Да, это именно то, что вы подумали".

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22 ноября 1991. 25  миллионов рублей, которые были на счетах Коммунистической партии, отдали на ремонт культовых сооружений.

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