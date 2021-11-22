Хрестовий похід проти Зеленського? Фото Авакова з сокирою в цікавій компанії

Аваков опублікував інтригуюче фото

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Ексглава МВС Арсен Аваков на своїй сторінці в Instagram опублікував спільне фото з журналістами Дмитром Гордоном та Савіком Шустером, доктором Євгеном Комаровським та експрем'єром Володимиром Гройсманом. У руках вони тримають обладунки.

"Так, це саме те, що ви подумали", – підписав фото Аваков, такий самий запис у своєму Instagram зробив і Гордон.

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Користувачі соцмережі одразу висунули припущення, що вони планують створити свою коаліцію проти президента та "слуг".

Деякі в жартівливій формі назвали їх "старими розбійниками" та "військом Олександра Македонського", натякнувши, мовляв, це команда для порятунку України у складні часи.

"Арсен Борисович – це лицарі справедливості та доблесті?".

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"Хрестовий похід на Банкову".

"Схоже на з'їзд українських масонів. Команда вражає".

Нагадаємо, що після відставки колишній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков дав велике інтерв'ю, в якому заявив, що подумує про створення партії, в якій будуть представники різних політичних течій, серед яких: Разумков, Яценюк, Гройсман, Тимошенко та Ляшко. Через тиждень після гучної заяви, яка породила чутки про об'єднання Авакова з Разумковим, ексглава МВС заявив, що такому союзу не бути, але він зробить усе, щоб створити синергію політичних лідерів на благо України.

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Журналіст Дмитро Гордон заявляв, що можливий політичний альянс, про який говорив Аваков, стане потужним об'єднанням з політиків-важкоатлетів і може допомогти Україні вийти зі скрутної ситуації.

Раніше знаменитий лікар Євген Комаровський прокоментував інформацію, що він може увійти у нову політичну силу колишнього спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова. "Я не збираюся лізти в цю кашу!" – заявив він.