"Унікальні кадри": Гордон показав відео, як "народилося" фото з Аваковим

Незвичайна фотосесія з мечами у Литві викликала великий ажіотаж в Україні

Гордон, Аваков та решта компанії спантеличили українців незвичайним фото. Колаж "Сьогодні"

Журналіст Дмитро Гордон показав, як насправді було знято фото з колишнім головою МВС Арсеном Аваковим в Литві, яке наробило багато галасу.

Відповідне відео він опублікував в Instagram.

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"А як це було. Унікальні кадри", – написав він.

Фотографувала їх дружина Гордона Алеся Бацман.

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Що за галас довкола цього фото?