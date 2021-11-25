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"Унікальні кадри": Гордон показав відео, як "народилося" фото з Аваковим

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
25 листопада, 17:25
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Незвичайна фотосесія з мечами у Литві викликала великий ажіотаж в Україні
Гордон, Аваков та решта компанії спантеличили українців незвичайним фото. Колаж "Сьогодні"
Гордон, Аваков та решта компанії спантеличили українців незвичайним фото. Колаж "Сьогодні"

Журналіст Дмитро Гордон показав, як насправді було знято фото з колишнім головою МВС Арсеном Аваковим в Литві, яке наробило багато галасу.

Відповідне відео він опублікував в Instagram.

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"А як це було. Унікальні кадри", – написав він.

Фотографувала їх дружина Гордона Алеся Бацман.

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Що за галас довкола цього фото?

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