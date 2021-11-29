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"Партия начинается с улыбки": Комаровский пошутил про фото с Аваковым

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
29 ноября, 10:21
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Доктор отшутился, мол, хотел скальпель, а получил в руки меч – но не для похода на Банковую
Комаровский с юмором прокомментировал известное фото с Аваковым, Гордоном и Шустером. Коллаж "Сегодня"
Комаровский с юмором прокомментировал известное фото с Аваковым, Гордоном и Шустером. Коллаж "Сегодня"

Известный врач-педиатр Евгений Комаровский прокомментировал недавнее совместное фото в Литве с экс-главой МВД Арсеном Аваковым, журналистами Дмитрием Гордоном и Савиком Шустером. Он опроверг любые намеки на создание партии.

Об этом он сказал в "Хард с Влащенко" на телеканале Украина 24.

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Доктор отшутился, мол, хотел скальпель, а получил в руки меч.

"Ну, видно, что на этом фото явно политическая сила – причем доктора не "отрезали" только потому, что часть тела доктора перекрыла Авакова... Я туда был приглашен для диспансеризации и больше ни для чего. Понятное, что Гордон первый схватил булаву. Я хотел скальпель – мне дали меч. Я мечтал сделать обрезание, но мне видите, что дали – то и есть... Хотел сказать, что там половина обрезанных, но нужно было посмотреть, кто еще не обрезан, и дорезать... Я же только хотел начать диспансеризацию, но не удалось", – с иронией комментирует он фото.

Комаровский считает, что "любая партия должна начинаться с улыбки, с шутки", и добавил, что на самом деле люди на фото приехали не в политику играть, а просто праздновать день рождения Шустера.

"Создается вообще впечатление, что единственная цель – людям встретиться, сфотографироваться, пойти на экскурсию в средневековый замок – это мысли о партии, Офис президента... До чего мы дожили? Люди собрались, чтобы отметить день рождения классного человека, которого в этот день должен был поздравить президент – который именно благодаря ему и стал президентом", – резюмировал он.

Вирусное фото Авакова и компании

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  • 22 ноября Аваков опубликовал неожиданное фото, на котором были запечатлены экс-премьер-министр Владимир Гройсман, телеведущий Савик Шустер, журналист Дмитрий Гордон, известный врач-педиатр Евгений Комаровский. Украинцев порадовало совместное фото политиков и журналистов – реакция получилась яркой, Сеть взорвалась смешными фотожабами.
  • Позже Гордон раскрыл "тайну" фото с Аваковым, которое "взорвало" Сеть. Журналист объяснил, что политики, запечатленные с мечами и топорами, – это не оппозиция Зеленскому и не поход на Банковую.
  • Также журналист показал видео, на котором видно, как рождался "легендарный" кадр.

Как отреагировали в Украине

Фото Авакова вызвало ажиотаж у политиков – они запустили флешмоб. Нардеп Алексей Гончаренко опубликовал любопытное фото с экс-министром и похожей подписью.

На волне Авакова была и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Она вообще сфотографировалась в каске, но тонко перефразировала слова экс-главы МВД.

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