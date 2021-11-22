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Команда з порятунку України: соцмережі відреагували фотожабами на фото Авакова

Наталія Магдик Наталія Магдик
22 листопада, 16:57
В закладинки
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Українців порадувало спільне фото політиків та журналістів – реакція вийшла яскравою
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Опубліковане в Instagram спільне фото екс-глави МВС Арсен Аваков із Комаровським, Шустером, Гордоном та Гройсманом, викликало бурхливий ажіотаж у користувачів соціальних мереж, які одразу ж вигадали яскраві фотожаби.

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Історія фото

Фото було зроблено вчора, 21 листопада, у Литві, де народився Савік Шустер, який має сьогодні, 22 листопада, день народження (69 років). Туди на святкування приїхали його друзі.

"Фото зроблено в Литві. У Савіка день народження, куди він запросив своїх друзів. І вирішив показати їм місця свого дитинства, у тому числі й школу. Хороша душевна атмосфера, а решту нехай додумують, як хочуть" , – сказав гендиректор Студії Савіка Шустера Павло Єлізаров.

Крім того, екс-голова МВС опублікувало ще пару фотографій , але вже лише з Євгеном Комаровським. На другому знімку вони тримають у руках по келиху вина.

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22 листопада 1991. 25 мільйонів карбованців, що були на рахунках Комуністичної партії, віддали на ремонт культових споруд.

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