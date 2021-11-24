Гордон розкрив "таємницю" фото з Аваковим, яке "підірвало" Мережу

Це не опозиція Зеленському і не похід на Банкову – журналіст пояснив веселе фото у Литві

Нашуміле фото з Аваковим. Колаж "Сьогодні"

Журналіст Дмитро Гордон заявив, що фото з ексголовою МВС Арсеном Аваковим з мечами та сокирами було зроблено у Литві, куди вони приїхали компанією святкувати день народження телеведучого Савіка Шустера, і воно не має відношення до створення будь-якої нової опозиційної команди.

Про це він розповів у програмі "Час Голованова" на телеканалі Україна 24.

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Гордона здивувала бурхлива реакція у медіа, і він уточнив, що люди на фотографії – це не опозиція Зеленському і вони не зібралися у похід на Банкову, як про це писали у ЗМІ. А за кадром залишилося ще 5-6 осіб.

Насправді Шустер родом із Вільнюса, і він просто вирішив там відсвяткувати день народження, запросивши гостей на два дні.

"22-го – день народження Савіка. Ми полетіли до Вільнюса, і там була чудова програма. Ми подивилися, де Савік народився, в якому будинку... Де Савік ходив до школи – подивилися школу... Вона ще не називається школою імені Савіка Шустера, але думаю, що це попереду... Ми подивилися, де Савік грав у футбол... Ми були в культовому ресторані "Неринга", де у 60-70-ті роки збирався цвіт дисидентів, поетів, інтелігенції", – розповів Гордон.

Після цього культурна програма продовжилася у замку Тракай, що неподалік Вільнюса. До цього замку треба було пливти катером.

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"Тут були якраз лицарі. Вони влаштували лицарський турнір для нас спеціально з мечами. Всі ці предмети ми взяли у лицарів, і зробили таке фото... За цим фото нічого не стоїть, крім того, що ми любимо Савіка... А хто там собі хворою головою надумав – то це справа не наша, а хворої голови, а може, й не однієї", – пояснив журналіст.

Вірусне фото Авакова