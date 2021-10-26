Скрізь камери: за Саакашвілі стежать, щоб він нишком не їв

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Виконавчий секретар партії "Єдиний національний рух" Коба Накопія стверджує, що у Руставській в'язниці відеокамерами фіксується кожен крок експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі. Про це пише Інтерфакс-Україна.
"Кожен крок колишнього президента Грузії у Руставській в'язниці фіксується відеокамерами, тому заяви, що він потай щось їсть, образливі", – сказав Накопія.
Також він розповів, що тюремна адміністрація екстрено там, де розташована камера Саакашвілі, за день замазала фарбою шибки на вікнах у коридорі, щоб телекамери через периметр в'язниці не змогли зафіксувати його пересування.
За його словами, Саакашвілі заборонили передавати через відвідувачів послання та листи.
"Надсилати листи він може тепер тільки через пошту", – зазначив він.
Що відомо про затримання Саакашвілі
- Експрезидент Грузії прилетів до країни через 8 років після того, як покинув її. Він мав намір підтримати свою партію під час виборів. Після його прибуття з'явилася інформація, що його готуються заарештувати.
- Саакашвілі все ж затримали у Грузії. Правоохоронні органи мали попередню інформацію про його переміщення з України до Грузії, і цей процес відбувався під повним контролем.
- Згодом ЗМІ почали публікувати перші кадри арешту колишнього президента Грузії. За інформацією гендиректора телекомпанії "Мтаварі Архі" Нікі Гварамія, Саакашвілі був затриманий у Тбілісі.
- Після арешту МЗС України зажадало від посольства Грузії пояснень про підстави та обставини затримання громадянина України Міхеїла Саакашвілі.
- Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що Україна зробить все можливе для визволення голови Виконавчого комітету реформ Міхеїла Саакашвілі.
- Прем'єр-міністр Грузії назвав умову повернення Міхеїла Саакашвілі до України.
- Через арешт політик оголосив про голодування.
26-й день голодування
- На 10-й день голодування у колишнього президента Грузії розпочалися проблеми з моторикою та дикцією.
- Член політради Єдиного національного руху, секретар з питань оборони та безпеки, колишній віцеспікер парламенту Грузії (2012 рік) Георгій Барамідзе розповів сайту "Сьогодні", що Саакашвілі продовжує голодування на одній воді.
- Ніколоз Кіпшидзе, лікуючий лікар Міхеїла Саакашвілі, який відвідав експрезидента Грузії у в'язниці 10 жовтня, нажаханий станом здоров'я свого пацієнта. Він повідомив, що Саакашвілі нічого не їсть і п'є лише воду. При цьому Кіпшидзе заявив, що Саакашвілі протипоказано голодування, оскільки він має рідкісну спадкову хворобу під назвою таласемія.
- 12 жовтня Саакашвілі відмовився їсти навіть мед, таким чином продовживши жорстке голодування. Раніше про те, що він скуповував у місцевому тюремному магазині майже всі запаси меду, повідомив журналістам начальник Спеціальної пенітенціарної служби Ніка Цхварашвілі.
- Другий президент України Леонід Кучма закликав Саакашвілі припинити голодування.
- 15 жовтня соратники повідомили, що політик перебуває у поганому стані.
- 20 жовтня консиліум лікарів рекомендував госпіталізувати Саакашвілі. Наступного дня його вже збиралися перевести до тюремної лікарні, але все зірвалося.