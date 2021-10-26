Скрізь камери: за Саакашвілі стежать, щоб він нишком не їв

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Виконавчий секретар партії "Єдиний національний рух" Коба Накопія стверджує, що у Руставській в'язниці відеокамерами фіксується кожен крок експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі. Про це пише Інтерфакс-Україна.

"Кожен крок колишнього президента Грузії у Руставській в'язниці фіксується відеокамерами, тому заяви, що він потай щось їсть, образливі", – сказав Накопія.

Також він розповів, що тюремна адміністрація екстрено там, де розташована камера Саакашвілі, за день замазала фарбою шибки на вікнах у коридорі, щоб телекамери через периметр в'язниці не змогли зафіксувати його пересування.

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За його словами, Саакашвілі заборонили передавати через відвідувачів послання та листи.

"Надсилати листи він може тепер тільки через пошту", – зазначив він.

Що відомо про затримання Саакашвілі

Експрезидент Грузії прилетів до країни через 8 років після того, як покинув її. Він мав намір підтримати свою партію під час виборів. Після його прибуття з'явилася інформація, що його готуються заарештувати.

Саакашвілі все ж затримали у Грузії. Правоохоронні органи мали попередню інформацію про його переміщення з України до Грузії, і цей процес відбувався під повним контролем.

Згодом ЗМІ почали публікувати перші кадри арешту колишнього президента Грузії. За інформацією гендиректора телекомпанії "Мтаварі Архі" Нікі Гварамія, Саакашвілі був затриманий у Тбілісі.

Після арешту МЗС України зажадало від посольства Грузії пояснень про підстави та обставини затримання громадянина України Міхеїла Саакашвілі.

Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що Україна зробить все можливе для визволення голови Виконавчого комітету реформ Міхеїла Саакашвілі.

Прем'єр-міністр Грузії назвав умову повернення Міхеїла Саакашвілі до України.

Через арешт політик оголосив про голодування.

26-й день голодування