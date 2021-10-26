Повсюду камеры: за Саакашвили следят, чтобы он втихаря не ел

В грузинской тюрьме установили камеры / Фото: Коллаж: Сегодня

Исполнительный секретарь партии "Единое национальное движение" Коба Накопия утверждает, что в Руставской тюрьме видеокамерами фиксируется каждый шаг экс-президента Грузии Михеила Саакашвили. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

"Каждый шаг бывшего президента Грузии в Руставской тюрьме фиксируется видеокамерами, поэтому заявления, что он тайком что-то ест, оскорбительны", – сказал Накопия.

Также он рассказал, что тюремная администрация там, где находится камера Саакашвили, за день замазала краской стекла на окнах в коридоре, чтобы телекамеры из-за периметра тюрьмы не смогли зафиксировать его передвижение.

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По его словам, кроме всего прочего, Саакашвили запретили передавать через посетителей послания и письма.

"Отправлять письма он может теперь только через почту", – отметил он.

Что известно о задержании Саакашвили

Экс-президент Грузии прилетел в страну через 8 лет после того, как покинул ее. Он намеревался поддержать свою партию на выборах. По его прибытии появилась информация, что его готовятся арестовать.

Саакашвили все же задержали в Грузии. У правоохранительных органов была предварительная информация о его перемещении из Украины в Грузию, и этот процесс происходил под полным контролем.

Впоследствии СМИ начали публиковать первые кадры ареста бывшего президента Грузии. По информации гендиректора телекомпании "Мтавари Архи" Ники Гварамия, Саакашвили был задержан в Тбилиси.

После ареста МИД Украины потребовал от посольства Грузии объяснений об основаниях и обстоятельствах задержания гражданина Украины Михеила Саакашвили.

Президент Владимир Зеленский пообещал, что Украина сделает все возможное для освобождения главы Исполнительного комитета реформ Михеила Саакашвили.

Премьер-министр Грузии назвал условие возвращения Михеила Саакашвили в Украину.

Из-за ареста политик объявил о голодовке.

26-й день голодовки