Повсюду камеры: за Саакашвили следят, чтобы он втихаря не ел

В грузинской тюрьме установили камеры / Фото: Коллаж: Сегодня
Исполнительный секретарь партии "Единое национальное движение" Коба Накопия утверждает, что в Руставской тюрьме видеокамерами фиксируется каждый шаг экс-президента Грузии Михеила Саакашвили. Об этом пишет Интерфакс-Украина.
"Каждый шаг бывшего президента Грузии в Руставской тюрьме фиксируется видеокамерами, поэтому заявления, что он тайком что-то ест, оскорбительны", – сказал Накопия.
Также он рассказал, что тюремная администрация там, где находится камера Саакашвили, за день замазала краской стекла на окнах в коридоре, чтобы телекамеры из-за периметра тюрьмы не смогли зафиксировать его передвижение.
По его словам, кроме всего прочего, Саакашвили запретили передавать через посетителей послания и письма.
"Отправлять письма он может теперь только через почту", – отметил он.
Что известно о задержании Саакашвили
- Экс-президент Грузии прилетел в страну через 8 лет после того, как покинул ее. Он намеревался поддержать свою партию на выборах. По его прибытии появилась информация, что его готовятся арестовать.
- Саакашвили все же задержали в Грузии. У правоохранительных органов была предварительная информация о его перемещении из Украины в Грузию, и этот процесс происходил под полным контролем.
- Впоследствии СМИ начали публиковать первые кадры ареста бывшего президента Грузии. По информации гендиректора телекомпании "Мтавари Архи" Ники Гварамия, Саакашвили был задержан в Тбилиси.
- После ареста МИД Украины потребовал от посольства Грузии объяснений об основаниях и обстоятельствах задержания гражданина Украины Михеила Саакашвили.
- Президент Владимир Зеленский пообещал, что Украина сделает все возможное для освобождения главы Исполнительного комитета реформ Михеила Саакашвили.
- Премьер-министр Грузии назвал условие возвращения Михеила Саакашвили в Украину.
- Из-за ареста политик объявил о голодовке.
26-й день голодовки
- На 10-й день голодовки у бывшего президента Грузии начались проблемы с моторикой и дикцией.
- Член политсовета Единого национального движения, секретарь по вопросам обороны и безопасности, бывший вице-спикер парламента Грузии (2012 год) Георгий Барамидзе рассказал сайту "Сегодня", что Саакашвили продолжает голодовку на одной воде.
- Николоз Кипшидзе, лечащий врач Михеила Саакашвили, навестивший экс-президента Грузии в тюрьме 10 октября, в ужасе от состояния здоровья своего пациента. Он сообщил, что Саакашвили ничего не есть и пьет только воду. При этом Кипшидзе заявил, что Саакашвили противопоказано голодание, поскольку он имеет редкую наследственную болезнь под названием талассемия.
- 12 октября Саакашвили отказался есть даже мед, таким образом продолжив жесткую голодовку. Ранее о том, что он скупил в местном тюремном магазине почти все запасы меда, сообщил журналистам начальник Специальной пенитенциарной службы Ника Цхварашвили.
- Второй президент Украины Леонид Кучма призвал Саакашвили прекратить голодовку.
- 15 октября соратники сообщили, что политик находится в плохом состоянии.
- 20 октября консилиум врачей рекомендовал госпитализировать Саакашвили. На следующий день его уже собирались перевести в тюремную больницу, но все сорвалось.