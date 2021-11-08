"Самое опасное место". Денисова рассказала, куда перевезли Саакашвили

Саакашвили находится в городе Глдани, рядом с Тбилиси / Фото: Коллаж: Сегодня
Депутат Верховной Рады Елизавета Ясько на своей странице в Facebook сообщила, что председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеила Саакашвили вероятнее всего вывезли из страны
"Вертолет его забрал в непонятно в каком состоянии. Тюрьма не дает информации о том, куда его повезли. Существуют совершенно разные теории сейчас, что его даже вывозят из страны. Я считаю, что сейчас как раз тот момент, когда всем нужно максимально мониторить ситуацию потому, что непонятно, что происходит и почему нет официальной информации", – рассказал она.
Комментируя ситуацию один из адвокатов Саакашвили назвал "похищением" ситуацию с вывозом политика из тюрьмы в Грузии на вертолете в неизвестном направлении.
В тоже время омбудсмен Людмила Денисова эксклюзивно для Украина 24 сказала, что политика перевезли в другую тюрьму. Тюрьма находится в городе Глдани, рядом с Тбилиси.
"Сейчас уже есть подтверждение… Пенитенциарная служба Грузии подтвердила, что Михеила Саакашвили перевезли с исправительной колонии №12 в исправительную колонию №18. Она находится практически в Тбилиси. Там есть тюремная больница, в которую перевезли Михеила", – сказал Денисова.
Она уточнила, что в колонии №18 содержатся люди, которые попали в тюрьмы во время его президентства в Грузии и Саакашвили опасается, что над ним там устроят расправу.
Вскоре Ясько написала, что Саакашвили перевели в самое опасное место.
"Вопреки заявлениям консилиума врачей. грузинского и украинского обмудсменов, позиции Украины; его перевели в самое опасное место для его жизни – Глдани!".
Ранее мы сообщали о том, что Саакашвили перевезли в больницу города Гори на вертолете.
Задержание Саакашвили
- Экс-президент Грузии прибыл в страну через восемь лет после того, как покинул ее. Он намеревался поддержать свою партию на выборах. По его прибытии появилась информация, что его готовятся арестовать.
- Саакашвили все же задержали в Грузии. У правоохранительных органов была предварительная информация о его перемещении из Украины в Грузию, и этот процесс происходил под полным контролем.
- Впоследствии СМИ начали публиковать первые кадры ареста бывшего президента Грузии. По информации гендиректора телекомпании "Мтавари Архи" Ники Гварамии, Саакашвили был задержан в Тбилиси.
- МИД Украины потребовал от посольства Грузии объяснений об основаниях и обстоятельствах задержания гражданина Украины Михеила Саакашвили.
- Президент Владимир Зеленский пообещал, что Украина сделает все возможное для освобождения главы Исполнительного комитета реформ Михеила Саакашвили.
- Премьер-министр Грузии назвал условие возвращения Михеила Саакашвили в Украину.
- Политик объявил о голодовке, и из-за этого у него резко ухудшилось здоровье. Он заявлял, что похудел за решеткой на 15 кг. У Саакашвили начались проблемы с моторикой и дикцией.
- 20 октября стало известно, что консилиум врачей рекомендовал госпитализировать Саакашвили. На следующий день его уже собирались перевести в тюремную больницу, но все сорвалось.
- 27 октября Саакашвили встретился с омбудсменом Людмилой Денисовой в тюрьме. Позже он отказался от медицинской помощи.
- 1 ноября в новой весточке Саакашвили заявил, что продолжает голодовку, также он призвал грузин к новому сопротивлению властям.
- Председатель партии власти "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что Михеил Саакашвили имитирует голодовку.
- Мать Михеила Саакашвили Гиули Аласания рассказала в интервью корреспонденту "Сегодня", что голодовка сильно повлияла на здоровье ее сына, а все уголовные дела против него сфальсифицированы.
- Оппозиционные депутаты парламента Грузии в знак протеста против происходящего в стране отказываются от своих мандатов. Так поступил лидер партии "Гирчи – больше Свободы" Зураб Джапаридзе.
- 29 октября депутат Верховной Рады Лиза Ясько заявила о критическом состоянии третьего президента Грузии.
Мы также показывали первое видео с Саакашвили из тюрьмы.