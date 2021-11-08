"Самое опасное место". Денисова рассказала, куда перевезли Саакашвили

Саакашвили находится в городе Глдани, рядом с Тбилиси / Фото: Коллаж: Сегодня

Депутат Верховной Рады Елизавета Ясько на своей странице в Facebook сообщила, что председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеила Саакашвили вероятнее всего вывезли из страны

"Вертолет его забрал в непонятно в каком состоянии. Тюрьма не дает информации о том, куда его повезли. Существуют совершенно разные теории сейчас, что его даже вывозят из страны. Я считаю, что сейчас как раз тот момент, когда всем нужно максимально мониторить ситуацию потому, что непонятно, что происходит и почему нет официальной информации", – рассказал она.

Комментируя ситуацию один из адвокатов Саакашвили назвал "похищением" ситуацию с вывозом политика из тюрьмы в Грузии на вертолете в неизвестном направлении.

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В тоже время омбудсмен Людмила Денисова эксклюзивно для Украина 24 сказала, что политика перевезли в другую тюрьму. Тюрьма находится в городе Глдани, рядом с Тбилиси.

"Сейчас уже есть подтверждение… Пенитенциарная служба Грузии подтвердила, что Михеила Саакашвили перевезли с исправительной колонии №12 в исправительную колонию №18. Она находится практически в Тбилиси. Там есть тюремная больница, в которую перевезли Михеила", – сказал Денисова.

Она уточнила, что в колонии №18 содержатся люди, которые попали в тюрьмы во время его президентства в Грузии и Саакашвили опасается, что над ним там устроят расправу.

Вскоре Ясько написала, что Саакашвили перевели в самое опасное место.

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"Вопреки заявлениям консилиума врачей. грузинского и украинского обмудсменов, позиции Украины; его перевели в самое опасное место для его жизни – Глдани!".

Ранее мы сообщали о том, что Саакашвили перевезли в больницу города Гори на вертолете.

Задержание Саакашвили

Мы также показывали первое видео с Саакашвили из тюрьмы.