"Имеешь право на самоубийство": Саакашвили заявил об угрозах в тюрьме

Слева письмо Саакашвили. Фото: Людмила Денисова

Бывший президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ Украины Михеил Саакашвили, который голодает 35 день в тюрьме, написал новое письмо из неволи. Он сообщает о критическом состоянии своего здоровья, неудовлетворительных результатах анализов, сделанных накануне.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова в Telegram.

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"Спасибо огромное за то, что не забываете меня. Что касается моего состояния, в последние дни показватели анализов сильно ухудшились, а правительство, как вы наверное следите, прямо призывает к убийству. Так, лидер их фракции сказал, что если я не умру на 41 день, то буду смешен. А премьер сказал, что я имею конституционное право на самоубийство. Сейчас очень важно еще больше активизировать наших западных союзников и я в курсе, что вы работаете в этом направлении. Еще раз с благодарностью", – говорится в письме Саакашвили.

Денисова отметила, что в 71-ю годовщину принятия Конвенции о защите прав человека и основных свобод, подписантом которой является и Республика Грузия, продолжают применяться пытки в отношении граждан путем неоказания надлежащей медицинской помощи.

"Призываю руководство Грузии придерживаться норм международного права, в частности, статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, согласно которой никого не может быть подвергнут пыткам или бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию. Михеил сегодня крайне нуждается в поддержке со стороны мирового сообщества", – заявила омбудсмен.

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Так, она обратилась к грузинским властям обеспечить Саакашвили надлежащей медицинской помощью.

Задержание Саакашвили

Мы также показывали первое видео с Саакашвили из тюрьмы.