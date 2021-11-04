"Маєш право на самогубство": Саакашвілі заявив про погрози у в'язниці

Зліва лист Саакашвілі. Фото: Людмила Денісова
Колишній президент Грузії, голова Виконавчого комітету реформ України Міхеїл Саакашвілі, який голодує 35 день у в'язниці, написав новий лист з неволі. Він повідомляє про критичний стан свого здоров'я, незадовільні результати аналізів, зроблених напередодні.
Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Telegram.
"Дякую величезне за те, що не забуваєте мене. Щодо мого стану, останніми днями показники аналізів сильно погіршилися, а уряд, як ви напевно стежите, прямо закликає до вбивства. Так, лідер їхньої фракції сказав, що якщо я не помру на 41 день, то буду смішним. А прем'єр сказав, що я маю конституційне право на самогубство. Зараз дуже важливо ще більше активізувати наших західних союзників і я в курсі, що ви працюєте в цьому напрямку. Ще раз із вдячністю", – йдеться у листі Саакашвілі.
Денисова зазначила, що у 71-у річницю прийняття Конвенції про захист прав людини та основних свобод, підписантом якої є і Республіка Грузія, продовжують застосовуватися тортури стосовно громадян шляхом ненадання належної медичної допомоги.
"Закликаю керівництво Грузії дотримуватися норм міжнародного права, зокрема, статті 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, згідно з якою нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню", – заявила омбудсмен.
Так, вона звернулася до грузинської влади забезпечити Саакашвілі належною медичною допомогою.
Затримання Саакашвілі
- Експрезидент Грузії прибув до країни через 8 років після того, як залишив її. Він мав намір підтримати свою партію на виборах. Після його повернення з'явилася інформація, що його готуються заарештувати.
- Саакашвілі все ж затримали в Грузії. У правоохоронних органів була попередня інформація про його переміщення з України до Грузії, і цей процес відбувався під повним контролем.
- Згодом ЗМІ почали публікувати перші кадри арешту колишнього президента Грузії. За інформацією гендиректора телекомпанії "Мтаварі Архі" Ніки Гварамії, Саакашвілі був затриманий у Тбілісі.
- МЗС України зажадало від посольства Грузії пояснень про підстави та обставини затримання громадянина України Міхеїла Саакашвілі.
- Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що Україна зробить все можливе для звільнення голови Виконавчого комітету реформ Міхеїла Саакашвілі.
- Прем'єр-міністр Грузії назвав умову повернення Міхеїла Саакашвілі до України.
- Політик оголосив про голодування, і саме тому в нього різко погіршилося здоров'я. Він заявляв, що схуд за ґратами на 15 кг. У Саакашвілі почалися проблеми з моторикою і дикцією.
- 20 жовтня стало відомо, що консиліум лікарів рекомендував госпіталізувати Саакашвілі. Наступного дня його вже збиралися перевести до тюремної лікарні, але все зірвалося.
- 27 жовтня Саакашвілі зустрівся з омбудсменом Людмилою Денісовою у в'язниці. Пізніше він відмовився від медичної допомоги.
- 1 листопада у новій вісточці Саакашвілі заявив, що продовжує голодування, також він закликав грузинів до нового опору владі.
- Голова партії влади "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе заявив, що Міхеїл Саакашвілі імітує голодування.
- Мати Саакашвілі Гіулі Аласанія розповіла в інтерв'ю кореспондентові "Сьогодні", що голодування сильно вплинуло на здоров'я її сина, а всі кримінальні справи проти нього – сфальшовані.
- Опозиційні депутати парламенту Грузії на знак протесту проти того, що відбувається в країні, відмовляються від своїх мандатів. Так вчинив лідер партії "Гірчі – більше Свободи" Зураб Джапарідзе.
- 29 жовтня депутат Верховної Ради Ліза Ясько заявила про критичний стан третього президента Грузії.
Ми також показували перше відео із Саакашвілі з в'язниці.