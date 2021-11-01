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Зеленский созывает депутатов в Раду для решения срочных вопросов

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
1 ноября, 13:18
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Народные депутаты рассмотрят ряд вопросов, связанных с противодействием Covid-19
В Раде пройдет внеочередное заседание
В Раде пройдет внеочередное заседание / Фото: Коллаж: Сегодня

Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук подписал распоряжение №388 о созыве внеочередного пленарного заседания парламента на 2 ноября. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

На завтрашнем заседании депутаты рассмотрят:

  • проект Закона Украины о внесении изменений в некоторые законы Украины о функционировании Национального агентства по обеспечению качества высшего образования (регистр. № 6197);
  • проект Закона Украины о внесении изменений в Закон Украины "О гражданстве Украины" об упрощенном обретении гражданства Украины иностранцами и лицами без гражданства, участвовавшими в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины (регистр. № 5630);
  • проект Закона Украины о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины о зачислении акцизного налога по реализации субъектами хозяйствования розничной торговли табачных изделий (регистр. № 5719);
  • проект Закона Украины о внесении изменений в статью 9-2 Закона Украины "О лекарственных средствах" относительно государственной регистрации лекарственных средств под обязательства (регистр. № 6121);
  • проект Постановления Верховной Рады Украины о дополнительных мерах по противодействию распространению коронавирусной болезни (COVID-19) (регистр. № 6154);
  • проект Закона Украины о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об установлении ответственности за подделку документов, касающихся проведения профилактических прививок (регистр. № 6084);
  • проект Закона Украины о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании системы управления сферой здравоохранения и обеспечении медицинского обслуживания населения (регистр. № 5873);
  • проект Закона Украины о внесении изменений в Закон Украины "О реабилитации лиц с инвалидностью в Украине" о приведении в соответствие с некоторыми законодательными актами (регистр. № 4542);

Сообщается, что заседание назначено на 16:00.

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Отметим, что сегодня первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко в ходе Согласительного совета рассказал, как проходит в парламенте подготовка к усилению мер безопасности в связи с карантином. По его словам, создается необходимая для этого инфраструктура, открыты пункты вакцинации внутри парламента, а также будут размещены публичные пункты вакцинации в отелях, подчиненных парламенту.

Также мы писали о том, что Парламентский комитет по здравоохранению инициирует проведение внеочередного заседания Верховной Рады которое может состояться 4 ноября.

Ранее нардеп Радуцкий отмечал, что вскоре могут ввести ограничения допуска в парламент – пускать будут только с ковидным сертификатом, ПЦР-тестом или справкой о выздоровлении. Также он рассказал о том, что нардепы вакцинируются на камеры, но прививались ли они на самом деле – никто не знает

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