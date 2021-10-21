Верят в чипирование? В "Слуге народа" ошарашили заявлением о вакцинации

Радуцкий напомнил, что скоро в парламенте введут новые ограничения – у некоторых депутатов будут проблемы

Некоторые "слуги" бояться вакцинироваться и верят в сказки. Коллаж "Сегодня"

Коронавирус снова проник в Верховную Раду, а в стране эпидемическая ситуация близка к критической. При этом во фракции "Слуга народа" есть противники вакцинации, даже верят в чипирование.

Об этом рассказал журналистам председатель комитета ВР по вопросам здоровья нации, "слуга" Михаил Радуцкий, передает УНИАН.

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По его словам, уже на этой неделе могут ввести ограничения допуска в парламент – пускать будут только с ковидным сертификатом, ПЦР-тестом или справкой о выздоровлении. Но некоторых "слуг" это пугает меньше, чем "чипирование".

"Я вакцинирован. Сознательные люди все вакцинированы. Но вы знаете, что у нас во фракции есть люди, которые считают, что это "чипизация", что вируса не существует", – сказал Радуцкий.

Нардеп подчеркнул, что карантин в парламенте вступит в силу с отсрочкой по технически причинам, но не позднее 15 ноября. Он уточнил, что это связано с отсутствием в настоящее время технических возможностей для проверки ковид-сертификатов – чтобы не создавать очереди на улице при входе в Раду.

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