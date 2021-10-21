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Вакцинируются ли нардепы: Рада засекретила данные

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
21 октября, 14:40
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Украинцы не смогут узнать, вакцинировались ли нардепы
Депутаты не разглашают информацию о том, вакцинировались ли они
Депутаты не разглашают информацию о том, вакцинировались ли они / Фото: Коллаж: Сегодня

Председатель Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий не смог назвать количество народных депутатов, которые вакцинировались от коронавируса. Об этом пишет Укринформ.

По его словам, эта информация является персональной и касается каждого нардепа, поэтому не разглашается.

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"К сожалению, информацию Аппарат Верховной Рады нам не предоставляет, так как считает это персональной информацией народного депутата", – сказал он.

Также политик убежден, что "далеко не все" народные депутаты вакцинированы.

Радуцкий ранее отмечал, что на этой неделе могут ввести ограничения допуска в парламент – пускать будут только с ковидным сертификатом, ПЦР-тестом или справкой о выздоровлении.

По состоянию на 18 октября, в ВР два народных депутата и восемь членов аппарата парламента болеют COVID-19.

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Украинцы против тотальной вакцинации

На сайте президента Украины Владимира Зеленского растет число петиций с требованием прекратить принудительную вакцинацию от коронавируса, так как это нарушает права и свободы граждан. В частности, отмечается, что из-за обязательной вакцинации они лишены права на свободное передвижение и многие потеряли работу из-за отказа вакцинироваться.

В стране ухудшается ситуация с коронавирусом

  • В Украине новые рекорды по смертности и заболеваемости едва ли не каждый день. За прошедшие сутки выявили 22 415 новых случаев коронавируса, а умерли 546 украинцев.
  • Пик заболеваемости COVID-19 прогнозируют на конец октября – середину ноября. За неделю количество летальных случаев от коронавируса в Украине увеличилось на 22%, а число новых случаев заболевания выросло на 11%. На сегодняшний день заполненность COVID-коек составляет 57%.
  • А в начале сентября на тот момент еще спикер парламента Дмитрий Разумков повторно заболел ковидом.

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