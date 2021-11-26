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"Для меня нет места в Киеве". Зеленский рассказал, как слетал на юбилей Ермака

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
26 ноября, 17:30
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Президент сегодня, 26 ноября, дал большую пресс-конференцию
1 ноября главе Офиса президента Андрею Ермаку исполнилось 50 лет. Фото: коллаж "Сегодня"
1 ноября главе Офиса президента Андрею Ермаку исполнилось 50 лет. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский во время большого пресс-марафона прокомментировал расследование журналистов о праздновании юбилея главы офиса президента Андрея Ермака в государственной резиденции Синегора.

В частности, Зеленский ответил на вопрос касательно использования вертолетов ГСЧС для полета на празднование Дня рождения Ермака. Он признал, что действительно был в Гуте, полетел отдохнуть с семьей, но Ермак был с ним. Однако при этом президент напрямую так и не рассказал, праздновали ли там день рождения главы его Офиса.

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Президент заявил, что для него нет теперь места в Киеве где он может отдохнуть.

"Благодаря вам у меня больше нет места в Киеве, где я могу отдыхать. Это неправильно. Я живой человек и имею право, Михаил. Благодаря вам никто из моих детей не может быть без охраны. Мои дети почти ничего нигде не празднуют", – сказал Зеленский

Президент добавил, что имеет право ехать туда, куда он хочет, и он полетел с семьей туда после работы в пятницу вечером: "Был ли я в Синегоре? Да. Отмечал ли я День рождения Ермака? Он был со мной, да".

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Как заявил президент, президентский вертолет сломался, поэтому ему предложили использовать вертолет ГСЧС и ему сказали, что так можно. Однако напрямую, был ли в Гуте праздник в честь Дня рождения Ермака, президент так и не ответил.

Что известно о расследовании журналистов

  • Согласно расследованию "Украинской правды", Ермак отпраздновал свое 50-летие в государственной резиденции в поселке Гута Ивано-Франковской области. Для перевозки гостей, утверждают журналисты, были задействованы вертолеты ГСЧС.
  • В расследовании говорится: 19 ноября из Киева в Ивано-Франковск прилетел чартер, касающийся группы "Приват" олигарха Игоря Коломойского. В то же время официальной информации о том, были на борту Зеленский и Ермак, или нет – нет. Согласно расследованию, празднование длилось 4 дня.
  • В Офисе Президента информацию о 4-дневном праздновании юбилея Андрея Ермака опровергли. Пресс-служба ОП сообщила, что День рождения он праздновал с родителями.
  • В то же время в ОП утверждают, что запрос о праздновании Дня рождения политика получили в день выхода репортажа журналистов – 24 ноября.

Также напомним, Зеленский назвал главную реформу за последние 50 лет в Украине.

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