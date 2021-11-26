"Для мене немає місця у Києві". Зеленський розповів, як злітав на ювілей Єрмака

Президент сьогодні, 26 листопада, дав велику пресконференцію

1 листопада голові Офісу президента Андрію Єрмаку виповнилося 50 років. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський під час великого пресмарафону прокоментував розслідування журналістів про святкування ювілею глави офісу президента Андрія Єрмака у державній резиденції Синегора.

Зокрема, Зеленський відповів на питання щодо використання гелікоптерів ДСНС для польоту на святкування Дня народження Єрмака. Він визнав, що справді був у Гуті, полетів відпочити із сім'єю, але Єрмак був із ним. Однак при цьому президент так і не розповів, чи святкували там день народження голови його Офісу.

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Президент заявив, що для нього немає тепер місця у Києві, де він може відпочити.

"Завдяки вам у мене більше немає місця, де я можу відпочивати. Це неправильно. Я жива людина і маю право, Михайле. Завдяки вам ніхто з моїх дітей не може бути без охорони. Мої діти майже нічого ніде не святкують", – сказав Зеленський

Президент додав, що має право їхати туди, куди він хоче, і він полетів із сім'єю туди після роботи у п'ятницю ввечері: "Чи я був у Синьогорі? Так. Чи відзначав я День народження Єрмаку? Він був зі мною, так".

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Як заявив президент, президентський гелікоптер зламався, тому йому запропонували використати гелікоптер ДСНС і йому сказали, що так можна. Проте безпосередньо, чи було у Гуті свято на честь Дня народження Єрмака, президент так і не відповів.

Що відомо про розслідування журналістів

Згідно розслідування "Української правди" Єрмак відсвяткував своє 50-річчя в державній резиденції в селищі Гута Івано-Франківської області. Для перевезення гостей, стверджують журналісти, були задіяні гелікоптери ДСНС.

У розслідуванні мовиться: 19 листопада з Києва до Івано-Франківська прилетів чартер, що стосується групи "Приват" олігарха Ігоря Коломойського. Водночас офіційної інформації про те, були на борту Зеленський і Єрмак, чи ні – нема. Згідно з розслідуванням, святкування тривало 4 дні.

В Офісі Президента інформацію про 4-денне святкування ювілею Андрія Єрмака спростували. Пресслужба ОП повідомила, що День народження він святкував з батьками.

Водночас в ОП стверджують, що запит про святкування Дня народження політика отримали у день виходу репортажу журналістів – 24 листопада.

Також нагадаємо, Зеленський назвав головну реформу за останні 50 років.