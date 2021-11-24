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Такси на вертолете ГСЧС и банкет на госдаче: как Ермак праздновал день рождения (видео)

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
24 ноября, 22:52
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Журналисты выяснили, как глава ОП успел отметить юбилей в Карпатах и День свободы и достоинства в Киеве
Журналисты проследили, как между резиденцией в Карпатах и Киевом летали вертолеты госслужб / Коллаж "Сегодня"
Журналисты проследили, как между резиденцией в Карпатах и Киевом летали вертолеты госслужб / Коллаж "Сегодня"

На пике скандала с проваленной спецоперацией по аресту десятков военных преступников из российской ЧВК "Вагнер" глава Офиса президента Андрей Ермак отпраздновал свой день рождения в государственной резиденции Синегора в Ивано-Франковской области предположительно в компании президента Украины Владимира Зеленского. Гостей на торжество доставляли вертолетами Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Об этом идет речь в журналистском расследовании издания "Украинская правда".

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Юбилей

"Президент Владимир Зеленский и руководитель его Офиса Андрей Ермак в пятницу (19 ноября – Ред.) днем покинули Банковую еще до конца рабочего дня и полетели в Карпаты в госрезиденцию президента Синегора, где в воскресенье (21 ноября – Ред.) Андрей Ермак должен был праздновать юбилей — 50 лет", — сказано в расследовании.

Государственная резиденция Синегора в Ивано-Франковской области
Государственная резиденция Синегора в Ивано-Франковской области

Журналисты выяснили, что 19 ноября в Ивано-Франковск прилетел чартерный борт, который, как говорится в расследовании, "имеет отношение к группе Приват Игоря Коломойского", и почти сразу вернулся в Киев.

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Кто был на борту, осталось загадкой. Однако этот борт был единственным из Киева в этот день. За час до его взлета сотрудникам аэропорта якобы запретили к нему приближаться. По данным "Украинской правды" там мог находиться совладелец студии "Квартал 95" Тимур Миндич с семьей.

Известно, что 21 ноября, в День свободы и достоинства, Зеленский и Ермак прибыли на Институтскую, чтобы почтить память Героев Небесной Сотни. Перед этим, по данным "Украинской правды", вертолет ГСЧС в 5 утра 21 ноября прилетел в Ивано-Франковск, в 7 утра он вылетел по направлению к Киеву, где около 10 утра Зеленский и Ермак были на Институтской.

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В 13:00, из учебного центра ГСЧС в Козине под Киевом этот же вертолет ГСЧС вылетел и через два часа сел в Ивано-Франковске.

В течение часа после приземления вертолета журналисты заметили кортеж на "номерах прикрытия" на въезде в резиденцию Синегора.

Развозка по домам

Журналисты также заявили, что видели, как вертолет ГСЧС с 14 гостями покидает государственную резиденцию 22 ноября и "направляется в сторону Киева". На борту якобы находились замглавы ОП Олег Татаров и министр развития общин и территорий Алексей Чернышов. Вертолет ГСЧС сел в аэропорту Борисполь около 16:00.

Вскоре после первого из резиденции вылетел второй вертолет, предположительно, принадлежащий ВСУ или Нацгвардии. На его борту также находились гости. Последним из Ивано-Франковска уехал Тимур Миндич с семьей.

Реакция

В своем комментарии Офис президента сообщил, что "не было ни одного 4-дневного празднования с фейерверками, концертами, макетами венецианской архитектуры, массовкой гостей и другими достопримечательностями".

"Не было использования государственных или частных самолетов никаких лиц, связанных с бизнесменами. Вертолетами ГСЧС гостей или вообще посторонних лиц не перевозили, тем более с развлекательной целью. Третье: в пятницу Президент работал в Киеве – на Банковой. Вечером того дня отбыл в резиденцию в Гуте. В воскресенье Глава государства находился в Киеве на соответствующих мероприятиях, посвященных годовщине начала Революции Достоинства. В понедельник он также находился на рабочем месте", – сказано в официальном комментарии.

Свой комментарий предоставил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров. По его словам, он не знает, был ли Зеленский на празднике у Ермака.

Скандал с "вагнеровцами"

  • В Украине продолжают звучать требования провести независимое расследование того, что произошло летом 2020 года в Офисе президента, когда решалась судьба спецоперации по "вагнеровцам".
  • Президент Владимир Зеленский должен обратиться в Офис генпрокурора с тем, чтобы назначить специального прокурора по расследованию дела "вагнеровцев" – аналогично тому, как США расследовали возможную работу Трампа на Россию. Так считает лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.
  • Скандал с "вагнеровцами" продемонстрировал, что разрушены вертикали власти, что в Офисе президента (ОП) не знают, как красиво выйти из скандала и что действия главы ОП имеют признаки преступления. Об этом рассказал бывший глава Верховной Рады, народный депутат Дмитрий Разумков.
  • В Офисе президента считают, что расследование Bellingcat является большой дезинформационной спецоперацией против Украины.

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