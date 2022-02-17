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Зеленский попытался связаться с Путиным: что ответили в Кремле

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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17 февраля, 11:39
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Президент Украины рассказал, как пробовал связаться с президентом РФ
Владимир Зеленский, Владимир Путин
Владимир Зеленский, Владимир Путин / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский пытался связаться с президентом РФ Владимиром Путиным на фоне угрозы вторжения РФ в Украину. Он рассказал, что делал официальный запрос в администрацию российского президента, сообщает РБК-Украина.

"Не в последние дни, время от времени Украина, как ответственная страна, в любые моменты рисков эскалации, информации относительно этих рисков, информации о стягивании войск и тому подобное дает официальный запрос в Администрацию президента РФ", — сказал он.

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Зеленский отметил, что "Украину не оставляют без ответа, но этот ответ не ведет к встрече".

"Телефонный разговор никто не подтверждает. Так же, как и другим. Многие страны предлагают свои площадки, мы заинтересованы, я ни одной стране не отказал. Кроме этого, и мы сами предлагали тем или иным странам. Мы были заинтересованы в различных форматах договоренностей, разговорах с РФ", — сказал президент.

Угроза нападения России

На фоне накапливания Россией войск у границ с Украиной было много прогнозов, что Россия начнет наступательные действия в ближайшее время. Американское агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на свои источники, что это может произойти уже 16 февраля.

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Однако в указанное время прогнозируемый ракетный удар по Украине не состоялся.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Россия не сможет победить Украину грубой силой и будет прибегать к другим методам. Например, будет использовать провокации, сеять панику, разрушать экономику нашего государства.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки предупредила, что атака на Украину может начаться в любой момент.

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