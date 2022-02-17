Зеленський спробував зв'язатися з Путіним: що відповіли у Кремлі

Президент України розповів, як намагався зв'язатися з президентом РФ

/ Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський намагався зв'язатися з президентом РФ Володимиром Путіним на тлі загрози вторгнення РФ в Україну. Він розповів, що робив офіційний запит в адміністрацію російського президента, передає РБК-Україна.

"Не останніми днями, час від часу Україна, як відповідальна країна, у будь-які моменти ризиків ескалації, інформації щодо цих ризиків, інформації про стягування військ тощо дає офіційний запит до Адміністрації президента РФ", — сказав він.

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Зеленський зазначив, що "Україну не залишають без відповіді, але ця відповідь не веде до зустрічі".

"Телефонну розмову ніхто не підтверджує. Так само, як і іншим. Багато країн пропонують свої майданчики, ми зацікавлені, я жодній країні не відмовив. Крім цього, і ми самі пропонували тим чи іншим країнам. Ми були зацікавлені у різних форматах домовленостей, розмовах з РФ", — сказав президент.

Загроза нападу Росії

На тлі накопичення Росією військ біля кордонів з Україною було багато прогнозів, що Росія розпочне наступальні дії найближчим часом. Американська агенція Bloomberg повідомила, посилаючись на свої джерела, що це може статися вже 16 лютого

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Однак у вказаний час прогнозованого ракетного удару по Україні не відбулося.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Росія не зможе перемогти Україну грубою силою і буде вдаватися до інших методів. Наприклад, використовуватиме провокації, сіятиме паніку, руйнуватиме економіку нашої держави.

Прессекретар Білого дому Джен Псакі попередила, що атака на Україну може розпочатися будь-якої миті.

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