Зеленский вывел Резникова из украинской делегации в ТКГ – его заменит "слуга народа"

Президент Украины назначил временного руководителя украинской делегации в ТКГ

Костин будет руководителем украинской делегации в ТКГ на период отсутствия ее главы. Фото: коллаж "Сегодня"

Вместо нового министра обороны Украины Алексея Резникова, выведенного из состава украинской делегации Трехсторонней контактной группы, его обязанности будет исполнять Андрей Костин. Он является депутатом Верховной Рады от фракции "Слуга народа".

Соответствующий указ №568/2021 от 5 ноября опубликован на сайте главы государства.

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"Временно возложить исполнение обязанностей первого заместителя главы делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе на Костина Андрея Евгеньевича – члена делегации, представителя Украины в рабочей группе по политическим вопросам", – указано в сообщении.

Согласно этому же указу, Резников покидает состав дипломатической делегации по урегулированию военного конфликта на территории Украины с российской стороной.

Отметим, Андрей Костин – юрист, народный депутат, член партии "Слуга народа", председатель комитета Верховной Рады по правовой политике.

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Также напомним, Резников после назначений в Верховной Раде заявил, что обсуждает возможность отмены обязательного призыва на срочную военную службу, чтобы в итоге в Украине была профессиональная армия.