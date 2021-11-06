Зеленський вивів Резнікова з української делегації ТКГ – його замінить "слуга народу"

Президент України призначив тимчасового керівника української делегації у ТКГ

Костін буде керівником української делегації у ТКГ на період відсутності її голови. Фото: колаж "Сьогодні"

Замість нового міністра оборони України Олексія Резнікова, виведеного зі складу української делегації Тристоронньої контактної групи, його обов'язки виконуватиме Андрій Костін. Він є депутатом Верховної Ради від фракції "Слуга народу".

Відповідний указ №568/2021 від 5 листопада опублікований на сайті глави держави.

Реклама

"Тимчасово покласти виконання обов'язків першого заступника глави делегації України для участі у Тристоронній контактній групі на Костіна Андрія Євгеновича – члена делегації, представника України у робочій групі з політичних питань", – вказано у повідомленні.

Згідно з цим же указом, Резніков залишає склад дипломатичної делегації щодо врегулювання військового конфлікту на території України з російською стороною.

Зазначимо, Андрій Костін – юрист, народний депутат, член партії "Слуга народу", голова комітету Верховної Ради з правової політики.

Реклама

Нові обличчя у Кабміні

Також нагадаємо, Резніков після призначень у Верховній Раді заявив, що обговорює можливість скасування обов'язкового призову на термінову військову службу, щоб у результаті в Україні була професійна армія.