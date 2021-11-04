Скасують призов в армію? Заява нового міністра оборони Резнікова

Резніков розповів про свою мрію і що буде замість строкової служби, якщо її скасують

Резніков зробив першу гучну заяву після призначення. Колаж "Сьогодні"

Новий міністр оборони Олексій Резніков після призначення у Верховній Раді заявив, що обговорює можливість скасування обов'язкового призову на строкову військову службу, щоб у результаті в Україні була професійна армія. Про це він сказав у кулуарах парламенту.

Він збирається обговорити скасування призову з експертами.

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"Моя мрія, щоб ми в результаті перейшли до виключно професійної армії. Це набагато ефективніше. Але ми маємо зробити службу привабливою. І тоді в нас не буде стояти питання про призов хлопців-студентів", – сказав Резніков.

Замість військової підготовки "строковиків" можна буде сформувати мобілізаційний резерв, наприклад, на основі територіальної оборони.

"У нас більше 400 тис. ветеранів, які пройшли через фронт. Це фантастичний досвід, який треба використовувати", – додав новий міністр.

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Нагадаємо, 3 листопада Верховна Рада звільнила Резнікова з посади голови Мінреінтеграції, а сьогодні призначила міністром оборони замість звільненого Андрія Тарана.

Як в Україні намагалися скасувати призов

Зазначимо, що створення армії повністю на професійній основі – питання, що піднімається в Україні протягом вже двох десятків років. Ще на початку 2000-х президент Леонід Кучма ставив завдання розробити плани поетапного переходу на контрактну службу до 2015 року.

Віктор Ющенко, будучи кандидатом в президенти, вніс пункт про скасування призову на військову службу і забезпечення комплектування професійної армії за контрактом, починаючи з 2010 року, в свою передвиборну програму. Юлія Тимошенко, на посаді прем'єра обіцяла скасувати призов з 1 січня 2008 року.

Всі ці плани з тих чи інших причин залишилися нереалізованими. Так, наприклад, Юлія Тимошенко і тогочасна її "права рука" Олександр Турчинов навіть подали відповідний законопроект до парламенту, але він був проігнорований депутатами. При Ющенко керівництво військового відомства в особі Анатолія Гриценка виступало за те, щоб до переведення армії на професійну основу спершу вирішити питання з житлом для військовослужбовців (цей пункт також був в програмі Ющенка).

Одного разу навіть вийшло, але ненадовго

І все ж призов одного разу був скасований. Зробив це президент Віктор Янукович. Своїм указом (№562/2013) від 14 жовтня 2013 року Янукович ухвалив "не проводити в 2014 році призов до Збройних сил України та інших військових формувань (крім внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ)". Важко судити про мотиви, якими керувався на той момент президент України. Але навесні 2014-го, під час активної фази агресії Росії проти України, перед нашою державою постала загроза залишитися без армії. В.о. президента Олександр Турчинов змушений був терміново скасовувати указ Януковича і відновлювати призов.

Відмітимо, що в Україні з'явився новий вид військової служби – на фронт можуть відправити і без мобілізації.