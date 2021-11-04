"Ставив палиці в колеса": за що насправді звільнили Тарана

Військові експерти розповіли про причини, які могли призвести до відставки міністра оборони

Руслан Хомчак та Андрій Таран не знайшли спільної мови та обидва були звільнені / Колаж "Сьогодні"

Міністра оборони України Андрія Тарана, який пробув на своїй посаді трохи більше 1,5 року, збиралися зняти ще наприкінці 2020 року. Про це сайту "Сьогодні" розповіли військові експерти, які також назвали причини.

Конфліктний міністр

"Таран постійно конфліктував з колишнім головнокомандувачем ЗСУ Русланом Хомчаком. Дійшло навіть до того, що глави відомств перестали вітатись публічно. В Офісі президента хотіли припинити ці конфлікти і звільнити одночасно і міністра оборони, і головнокомандувача ЗСУ. Але цьому чинив спротив Аваков. До цього питання повернулися. Спочатку було звільнено Хомчака, тепер черга дійшла до Тарана", – розповів військовий експерт Олег Жданов.

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Військовий експерт Олег Стариков зазначає, що за Тарана Міноборони та Генштаб постійно "мірялися погонами" і з'ясовували, у кого з них крутіший статус.

"В результаті страждала армія. Наприклад, ЗСУ давали заявку на озброєння сухопутної частини армії, а в Міноборони "ставили палиці в колеса" і говорили, що пріоритет – військово-морські сили. Замовлення армії не виконувались, обороноздатність погіршувалась", – пояснює Стариков.

Провал оборонних замовлень

Експерт додав, що політика Міноборони під керівництвом Тарана, зокрема і щодо оборонних замовлень, виявилася провальною не лише з його вини.

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"Таран не впливав на кадрову політику відомства. Усі його заступники були призначені за вказівкою "згори". Більшість із них були непрофесіоналами і раніше не були пов'язаними з армією. Плюс масла у вогонь підлив недавній скандал із підозрою, висунутою ДБР ексзаступнику міністра та колишньому керівнику департаменту Міноборони, які під час закупівлі продуктів для армії завдали збитків держбюджету більш ніж на 700 млн грн", – каже Стариков.

Відставка Тарана