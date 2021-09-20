Закон об олигархах поставили в повестку Рады, но он может "пролететь". В чем проблема

Спикер парламента не хотел на этой неделе рассмотрения законопроекта и назвал депутатам причину

Депутаты готовятся к рассмотрению законопроекта во втором чтении. Коллаж "Сегодня"

Верховная Рада внесла в повестку дня текущей пленарной недели законопроект №5599 об олигархах, однако до рассмотрения в сессионном зале дело может не дойти. Спикер парламента Дмитрий Разумков считает, что документ еще не готов. Об этом он сказал сегодня на Согласительном совете.

Он поставил предложение внести законопроект в повестку, и оно было поддержано лидерами фракций и групп.

"Что касается законопроектов №5600 (налоговый) и 5599. Я не могу не поставить ваше предложение, Александр Сергеевич (Корниенко, замглавы фракции "Слуга народа". – Ред.) на голосование, но еще раз предупреждаю: мы включаем в повестку дня законопроекты, которые не готовы к рассмотрению. Нет ни таблиц, ни выводов главного юридического управления (Рады), ни много других вопросов, связанных с ними. Если этого не произойдет, будет возникать вопрос относительно невозможности его рассмотрения", – сказал Разумков.

Что с законом об олигархах