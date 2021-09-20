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Закон об олигархах поставили в повестку Рады, но он может "пролететь". В чем проблема

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
20 сентября, 15:04
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Спикер парламента не хотел на этой неделе рассмотрения законопроекта и назвал депутатам причину
Депутаты готовятся к рассмотрению законопроекта во втором чтении. Коллаж "Сегодня"
Депутаты готовятся к рассмотрению законопроекта во втором чтении. Коллаж "Сегодня"

Верховная Рада внесла в повестку дня текущей пленарной недели законопроект №5599 об олигархах, однако до рассмотрения в сессионном зале дело может не дойти. Спикер парламента Дмитрий Разумков считает, что документ еще не готов. Об этом он сказал сегодня на Согласительном совете.

Он поставил предложение внести законопроект в повестку, и оно было поддержано лидерами фракций и групп.

"Что касается законопроектов №5600 (налоговый) и 5599. Я не могу не поставить ваше предложение, Александр Сергеевич (Корниенко, замглавы фракции "Слуга народа". – Ред.) на голосование, но еще раз предупреждаю: мы включаем в повестку дня законопроекты, которые не готовы к рассмотрению. Нет ни таблиц, ни выводов главного юридического управления (Рады), ни много других вопросов, связанных с ними. Если этого не произойдет, будет возникать вопрос относительно невозможности его рассмотрения", – сказал Разумков.

Что с законом об олигархах

  • 1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №5599 о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов). 17 сентября оборонный комитет Рады рассмотрел поправки к документу ко второму чтению – теперь ожидаются изменения в законе.
  • Не критиковал документы только ленивый. Но уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова пошла дальше – подала письмо в парламент с просьбой передать законопроект на проверку в Венецианскую комиссию. С таким же обращение выступили и все оппозиционные фракции ВР. Она сетует, что там нет детальной процедуры определения лица олигархом, что якобы создает варианты для злоупотреблений. Более того, включение человека в специальный реестр, исходя из его имущественного состояния, также нарушает Конституцию Украины и Конвенцию ООН.
  • В итоге 10 сентября глава парламента Дмитрий Разумков передал законопроект на экспертизу "венецианки".
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