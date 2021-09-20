Закон про олігархів поставили в порядок денний Ради, але він може "пролетіти". В чому проблема

Верховна Рада внесла до порядку денного поточного пленарного тижня законопроєкт №5599 про олігархів, проте до розгляду в сесійній залі справа може не дійти. Спікер парламенту Дмитро Разумков вважає, що документ ще не готовий. Про це він сказав сьогодні на Погоджувальній раді.
Він поставив пропозицію внести законопроєкт до порядку денного, і вона була підтримана лідерами фракцій і груп.
"Що стосується законопроєктів №5600 (податковий) і 5599. Я не можу не поставити вашу пропозицію, Олександр Сергійович (Корнієнко, заступник голови фракції "Слуга народу". – Ред.) на голосування, але ще раз попереджаю: ми включаємо до порядку денного законопроекти, які не готові до розгляду. Немає ні таблиць, ні висновків головного юридичного управління (Ради), ні багато інших питань, пов'язаних з ними. Якщо цього не станеться, буде виникати питання щодо неможливості його розгляду", – сказав Разумков.
Що з законом про олігархів
- 1 липня Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроєкт №5599 про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів). 17 вересня оборонний комітет Ради розглянув поправки до документу до другого читання – тепер очікуються зміни в законі.
- Не критикував документ тільки ледачий. Але уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова пішла далі – подала листа до парламенту з проханням передати законопроєкт на перевірку до Венеціанської комісії. З таким же зверненням виступили і всі опозиційні фракції ВР. Вона нарікає, що там немає детальної процедури визначення особи олігархом, що нібито створює варіанти для зловживань. Більш того, внесення людини до спеціального реєстру, виходячи з її майнового стану, також порушує Конституцію України і Конвенцію ООН.
- У підсумку 10 вересня глава парламенту Дмитро Разумков передав законопроєкт на експертизу "венеціанці".