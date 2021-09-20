Закон про олігархів поставили в порядок денний Ради, але він може "пролетіти". В чому проблема

Спікер парламенту не хотів на цьому тижні розгляду законопроєкту і назвав депутатам причину

Депутати готуються до розгляду законопроєкту у другому читанні. Колаж "Сьогодні"

Верховна Рада внесла до порядку денного поточного пленарного тижня законопроєкт №5599 про олігархів, проте до розгляду в сесійній залі справа може не дійти. Спікер парламенту Дмитро Разумков вважає, що документ ще не готовий. Про це він сказав сьогодні на Погоджувальній раді.

Він поставив пропозицію внести законопроєкт до порядку денного, і вона була підтримана лідерами фракцій і груп.

"Що стосується законопроєктів №5600 (податковий) і 5599. Я не можу не поставити вашу пропозицію, Олександр Сергійович (Корнієнко, заступник голови фракції "Слуга народу". – Ред.) на голосування, але ще раз попереджаю: ми включаємо до порядку денного законопроекти, які не готові до розгляду. Немає ні таблиць, ні висновків головного юридичного управління (Ради), ні багато інших питань, пов'язаних з ними. Якщо цього не станеться, буде виникати питання щодо неможливості його розгляду", – сказав Разумков.

Що з законом про олігархів