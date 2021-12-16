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"Явка с повинной": МИД отреагировал на решение суда РФ по Донбассу

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
16 декабря, 19:00
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Теперь российским юристам будет труднее извращать факты о наличии военной агрессии по отношению к Украине
Решение суда РФ о россиянах на Донбассе укрепит позицию Украины в международных судах
Решение суда РФ о россиянах на Донбассе укрепит позицию Украины в международных судах / Фото: Коллаж: Сегодня

Признание российским судом наличия войск РФ на Донбассе укрепит позиции Украины в международных судах. Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в комментарии Европейской правде.

Он отметил, что в этот раз РФ собственноручно создала юридический прецедент, четко зафиксировавший ее статус, как сторону международного вооруженного конфликта.

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"Кировский районный суд Ростова-на-Дону подписал России явку с повинной. Признание в решении российского суда присутствия вооруженных сил России на временно оккупированной территории Украины является очередным убедительным нивелированием ключевого аргумента Москвы о якобы "внутриукраинском" характере конфликта на Донбассе", – отметил спикер МИД.

По его словам, теперь Украине будет легче вести дела против России в международных судах, а российским юристам будет труднее извращать факты.

"Вердикт Ростовского судьи приблизил привлечение российских властей к международно-правовой ответственности. Российским юристам теперь станет все труднее называть белое черным. Неудивительно, что российская сторона начала удалять упомянутое судебное решение из публичного доступа. Но скрыть преступления России против Украины не удастся", – сказал он.

Что решил российский суд

Судья Кировского районного суда города Ростова признал присутствие российских войск на оккупированной территории украинского Донбасса, когда выносил приговор по делу о взяточничестве одного из военнослужащих.

Фигурант дела поставлял продовольствие российским военным, расположенным на территории так называемых "ДНР" и "ЛНР". В мае-ноябре 2019 года он едва не сорвал поставки продовольствия для российских солдат, которые находились там, как сказано в приговоре, "на боевом дежурстве". Ситуацию российский военный пытался замять взятками, но ему это не удалось.

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Судья Кировского райсуда Ростова всю фабулу дела внес в официальный документ и выложил в публичный доступ.

Российские войска на Донбассе

17 декабря 2015 года Путин впервые официально признал, что на Донбассе есть российские военные. На своей ежегодной пресс-конференции Путин заявил, что отдельные граждане РФ занимаются военными вопросами на подконтрольной боевикам части Донбасса.

"Мы никогда не говорили, что там нет людей, которые занимаются там решением определенных вопросов, в том числе в военной сфере, но это не значит, что там присутствуют регулярные российские войска. Почувствуйте разницу", – заявил президент РФ.

Угроза вторжения России

  • В последнее время все чаще звучат заявления о том, что Россия наращивает войска и технику на границе с Украиной. Так, недавно газета The Washington Post писала, что в США спутниковые снимки зафиксировали силы 41-й общевойсковой армии РФ, обычно базирующиеся в Новосибирске, у границы с Украиной.
  • Кроме того, Politico опубликовало спутниковые снимки, на которых якобы запечатлены российские войска вблизи Украины, в частности в районе Курска, Брянска и Ельни.
  • 30 ноября 2021 года, говоря о вероятности ввода войск России на территорию Украины, президент РФ Владимир Путин сказал, что об этом говорили еще в начале года, и этого не произошло.

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