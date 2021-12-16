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"Явка з повинною": МЗС відреагувало на рішення суду РФ щодо Донбасу

Наталія Магдик Наталія Магдик
16 грудня, 19:00
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Тепер російським юристам буде важче перекручувати факти про наявність військової агресії щодо України
Рішення суду РФ про росіян на Донбасі зміцнить позицію України в міжнародних судах
Рішення суду РФ про росіян на Донбасі зміцнить позицію України в міжнародних судах / Фото: Колаж: Сьогодні

Визнання російським судом наявності військ РФ на Донбасі зміцнить позиції України у міжнародних судах. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у коментарі Європейській правді.

Він зазначив, що цього разу РФ власноруч створила юридичний прецедент, який чітко зафіксував її статус як сторони міжнародного збройного конфлікту.

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"Кіровський районний суд Ростова-на-Дону підписав Росії явку з повинною. Визнання у рішенні російського суду присутності збройних сил Росії на тимчасово окупованій території України є черговим переконливим нівелюванням ключового аргументу Москви про нібито "внутрішньоукраїнський" характер конфлікту на Донбасі", – зазначив речник МЗС.

За його словами, тепер Україні буде легше вести справи проти Росії у міжнародних судах, а російським юристам буде важче перекручувати факти.

"Вердикт ростовського судді наблизив притягнення російської влади до міжнародно-правової відповідальності. Російським юристам тепер стане все важче називати біле чорним. Не дивно, що російська сторона почала видаляти згадане судове рішення з публічного доступу. Але приховати злочини Росії проти України не вдасться", – сказав він.

Що вирішив російський суд

Суддя Кіровського районного суду міста Ростова визнав присутність російських військ на окупованій території українського Донбасу, коли ухвалював вирок у справі про хабарництво одного з військовослужбовців.

Фігурант справи постачав продовольство російським військовим, розташованим на території так званих "ДНР" та "ЛНР". У травні-листопаді 2019 року він мало не зірвав постачання продовольства для російських солдатів, які перебували там, як сказано у вироку, "на бойовому чергуванні". Ситуацію російський військовий намагався зам'яти хабарями, але це не вдалося.

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Суддя Кіровського райсуду Ростова всю фабулу справи вніс у офіційний документ та виклав у публічний доступ.

Російські війська на Донбасі

17 грудня 2015 року Путін вперше офіційно визнав, що на Донбасі є російські військові. На своїй щорічній пресконференції Путін заявив, що окремі громадяни РФ займаються військовими питаннями на підконтрольній бойовикам частині Донбасу.

"Ми ніколи не говорили, що там немає людей, які займаються там вирішенням певних питань, у тому числі у військовій сфері, але це не означає, що там присутні регулярні російські війська. Відчуйте різницю", – заявив президент РФ.

Загроза вторгнення Росії

  • Останнім часом дедалі частіше звучать заяви про те, що Росія нарощує війська та техніку на кордоні з Україною. Так, нещодавно газета The Washington Post писала, що в США супутникові знімки зафіксували сили 41-ї загальновійськової армії РФ, які зазвичай базуються в Новосибірську, біля кордону з Україною.
  • Крім того, Politico опублікувало супутникові знімки, на яких нібито зафіксовано російські війська поблизу України, зокрема в районі Курська, Брянська та Єльні.
  • 30 листопада 2021 року, говорячи про ймовірність введення військ Росії на територію України, президент РФ Володимир Путін сказав, що про це говорили ще на початку року, і цього не сталося.

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