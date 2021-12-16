"Они там есть": в России официально признали присутствие своих войск на Донбассе

В приговоре суда РФ идет речь о российских военнослужащих, которые находятся на территории так называемых "ДНР" и "ЛНР"

Фото: коллаж "Сегодня"

Судья Кировского районного суда города Ростова невольно признал присутствие российских войск на оккупированной территории украинского Донбасса, когда выносил приговор по делу о взяточничестве одного из военнослужащих.

Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram.

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""Они там есть". Российский суд впервые официально признал, что войска РФ сражаются против Украины в Донецкой и Луганской области", – написал он.

Сообщается, что фигурант дела поставлял продовольствие российским военным, расположенным на территории так называемых "ДНР" и "ЛНР". В мае-ноябре 2019 года он едва не сорвал поставки продовольствия для российских солдат, которые находились там, как сказано в приговоре, "на боевом дежурстве". Ситуацию российский военный пытался замять взятками, но ему это не удалось.

Судья Кировского райсуда Ростова всю фабулу дела внес в официальный документ и выложил в публичный доступ.

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"Когда его выгонят с работы, предлагаю предоставить ему убежище в Украине. На основании того, что он, скажем, давно скрытый агент нашей разведки", — пошутил по этому поводу журналист.

Журналист предположил, что документы этого процесса на российском сайте судебных решений теперь начнут подчищать и опубликовал скриншоты со страницы суда.

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