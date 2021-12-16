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"Они там есть": в России официально признали присутствие своих войск на Донбассе

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
16 декабря, 08:50
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В приговоре суда РФ идет речь о российских военнослужащих, которые находятся на территории так называемых "ДНР" и "ЛНР"
Фото: коллаж "Сегодня"
Фото: коллаж "Сегодня"

Судья Кировского районного суда города Ростова невольно признал присутствие российских войск на оккупированной территории украинского Донбасса, когда выносил приговор по делу о взяточничестве одного из военнослужащих.

Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram.

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""Они там есть". Российский суд впервые официально признал, что войска РФ сражаются против Украины в Донецкой и Луганской области", – написал он.

Сообщается, что фигурант дела поставлял продовольствие российским военным, расположенным на территории так называемых "ДНР" и "ЛНР". В мае-ноябре 2019 года он едва не сорвал поставки продовольствия для российских солдат, которые находились там, как сказано в приговоре, "на боевом дежурстве". Ситуацию российский военный пытался замять взятками, но ему это не удалось.

Судья Кировского райсуда Ростова всю фабулу дела внес в официальный документ и выложил в публичный доступ.

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"Когда его выгонят с работы, предлагаю предоставить ему убежище в Украине. На основании того, что он, скажем, давно скрытый агент нашей разведки", — пошутил по этому поводу журналист.

Журналист предположил, что документы этого процесса на российском сайте судебных решений теперь начнут подчищать и опубликовал скриншоты со страницы суда.

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Война на Донбассе, что известно

  • Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.
  • В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.
  • Россия регулярно вооружает оккупантов, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 000 гражданских лиц и украинских военных, среди жертв есть дети.
  • В середине ноября президент России Владимир Путин заявил, что конфликт на Донбассе далек от разрешения, а также традиционно обвинил Украину в невыполнении договоренностей.
  • Ссылаясь на минские документы, Россия требует от Украины проведения выборов под дулами автоматов и особого статуса для ОРДЛО, но при этом сама не выполняет даже первых пунктов "Минска" – прекратить стрельбу и уйти с Донбасса.
  • Тем временем турецкий лидер Реджеп Эрдоган предложил помирить Украину и Россию. Он хочет выступить посредником в переговорах Киева и Москвы.

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