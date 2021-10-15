Власть
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
❄ Когда включат отопление? ⚡ Смерть нардепа Полякова 🍴 Голодовка Саакашвили 👑 Мисс Украина-Вселенная
СЕГОДНЯ Власть События

Встреча с "Талибаном" в Москве: Путин принял решение

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
15 октября, 16:24
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
На следующей неделе представители новых властей Афганистана посетят Россию
Путин еще думает, когда встречаться с талибами / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"
Путин еще думает, когда встречаться с талибами / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

В России на высшем уровне готовятся к первым переговорам с исламистским движением "Талибан", захватившим власть в Афганистане два месяца назад. Встреча пройдет в Москве 20 октября.

Об этом сообщил "Интерфаксу" спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов.

Реклама

Накануне, 19 октября, должна состояться встреча "расширенной тройки" по Афганистану – США, РФ, КНР и Пакистана, где будет предпринята попытка "выработать общую позицию по меняющейся ситуации в Афганистане".

При этом президент России Владимир Путин пока решил воздержаться от личного общения с правительством исламистов. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Ожидания

"Мы будем откровенно излагать афганской делегации наши претензии, но не в форме требований, а в форме совещания о том, каким образом конструктивно можно было бы приступить к решению этих задач", – добавил российский дипломат.

Реклама

"Мы не ожидаем никаких прорывных решений, это процесс долгий, эволюционный, мы исходим из этого понимания", – сказал Кабулов.

Сотрудничество стартовало

  • В начале октября МИД России заявило, что для их страны весьма актуально экономическое сотрудничество с новыми властями Афганистана.
  • На прошлой неделе после переговоров делегации США с "Талибаном" представитель новых властей Афганистана назвал переговоры "хорошими" и заявил, что США согласились на предоставление Афганистану гуманитарной помощи, не увязывая ее с официальным признанием режима талибов.
  • Глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли 29 сентября во время слушаний в Сенате США по поводу вывода американских войск из Афганистана заявил, что армия США проиграла войну в Афганистане, несмотря на то, что выполнила часть стоявших перед ней задач.

Реклама

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные за 24 часа
Дашборд
В тренде
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Тест на Покров
Как хорошо вы знаете казацкие фамилии?
Проверь себя
Дневник независимости 🇺🇦

15 октября 1991. Кабмин принял постановление о сохранении средней заработной платы за беременными женщинами...

Погрузиться в тот день
Опрос
Обменка
Курс гривни Сегодня
$

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.35

Российский рубль (₽)

0.3666

Евро (€)

30.43

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо Сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
17,60
30,50
30,00
29,00
17,67
31,08
29,85
27,95
18,33
32,18
31,98
30,59
18,59
32,99
31,14
28,68
18,09
35,09
31,60
28,50
18,28
35,38
32,56
30,75
18,34
35,50
32,56
31,35
18,97
35,50
32,56
31,35
18,98
35,97
32,56
33,97
18,97
Короновирус за неделю

96 894

заболело за неделю в Украине

+23%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять