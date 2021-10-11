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Первые переговоры Талибана и США: американцы помогут Афганистану

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
11 октября, 09:58
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В Госдепе подчеркнули, что эта встреча не означает признания власти талибов со стороны США
Представители "Талибана" и правительства Катара на переговорах в Дохе. Фото: Reuters
Представители "Талибана" и правительства Катара на переговорах в Дохе. Фото: Reuters

Переговоры делегации США с высокопоставленными представителями радикального исламистского движения "Талибан", состоявшиеся в столице Катара Дохе 9 и 10 октября, были "открытыми и профессиональными".

Об этом сообщает пресс-служба Госдепа США. Это были первые подобные переговоры, состоявшиеся в формате личной встречи.

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По информации Вашингтона, основными темами обсуждения были проблемы безопасности, борьба с терроризмом, а также предоставление гражданам США, Афганистана и других государств возможности безопасно покинуть страну.

О чем представители США говорили с талибами

Кроме того, на встрече обсуждались права человека, в том числе важность полноценного участия девочек и женщин в общественной жизни в Афганистане, а также предоставление США гуманитарной помощи непосредственно населению страны, указали в Госдепе.

"Обсуждения прошли в открытой и профессиональной манере, причем делегация США подчеркнула, что суждение в отношении "Талибана" будет выноситься на основании дел, а не слов", – говорится в пресс-релизе.

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В свою очередь представитель "Талибан" назвал переговоры "хорошими" и заявил, что США согласились на предоставление Афганистану гуманитарной помощи, не увязывая ее с официальным признанием режима талибов.

Официальный представитель политического офиса "Талибан" Сухейль Шахин также сообщил агентству Associated Press (AP), что исполняющий обязанности министра иностранных дел во временном правительстве Афганистана Амир Хан Моттаки в ходе переговоров заверил Вашингтон, что талибы привержены тому, чтобы афганская территория не использовалась экстремистами для нападений на другие страны.

В то же время, в субботу талибы исключили сотрудничество с США по противодействию деятельности группировки "Исламское государство" в Афганистане.

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"Мы способны самостоятельно бороться с ИГ", – сказал Шахин.

Встреча делегации США с представителями "Талибана" 9 и 10 октября в Дохе стала первой после вывода войск из Афганистана. В преддверии этих переговоров в Госдепе подчеркнули, что эта встреча не означает признания власти талибов со стороны США.

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