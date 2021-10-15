Зустріч з "Талібаном" в Москві: Путін прийняв рішення

У Росії на вищому рівні готуються до перших переговорів з ісламістським рухом "Талібан", який захопив владу в Афганістані два місяці тому. Зустріч пройде в Москві 20 жовтня.
Про це повідомив "Інтерфаксу" спецпредставник президента Росії по Афганістану Замір Кабулов.
Напередодні, 19 жовтня, має відбутися зустріч "розширеної трійки" щодо Афганістану – США, РФ, КНР і Пакистану, де буде зроблена спроба "виробити спільну позицію по ситуації в Афганістані".
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При цьому президент Росії Володимир Путін поки вирішив утриматися від особистого спілкування з урядом ісламістів. Про це повідомив ТАСС з посиланням на прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова.
Очікування
"Ми будемо відверто висловлювати афганській делегації наші претензії, але не в формі вимог, а в формі наради про те, яким чином конструктивно можна було б приступити до вирішення цих завдань", – додав російський дипломат.
"Ми не очікуємо ніяких проривних рішень, це процес довгий, еволюційний, ми виходимо з цього розуміння", – сказав Кабулов.
Співпраця стартувала
- На початку жовтня МЗС Росії заявило, що для їхньої країни вельми актуально економічне співробітництво з новою владою Афганістану.
- Минулого тижня після переговорів делегації США з "Талібаном" представник нової влади Афганістану назвав переговори "хорошими" і заявив, що США погодилися на надання Афганістану гуманітарної допомоги, що не пов'язано з офіційним визнанням режиму талібів.
- Глава Об'єднаного комітету начальників штабів ВС США Марк Міллі 29 вересня під час слухань в Сенаті США стосовно виведення американських військ із Афганістану заявив, що армія США програла війну в Афганістані, не дивлячись на те, що виконала частину завдань.