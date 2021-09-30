"Ми програли війну в Афганістані" – начальник штабів ВС США

Скандально відомий генерал виступив у Сенаті з питання виведення військ США з Афганістану

Воєначальник Марк Міллі, який визнав поразку на війні / Фото Reuters / Колаж "Сегодня"

Глава Об'єднаного комітету начальників штабів ВС США Марк Міллі 29 вересня під час слухань в Сенаті США стосовно виведення американських військ з Афганістану, заявив, що армія США програла війну в Афганістані, не дивлячись на те, що виконала частину завдань.

Про це повідомляє CNN .

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"Ця війна стала для нас стратегічним провалом. Але ми її програли не в останні 20 днів і навіть не в останні 20 місяців. Років шість тому я знав, що все зайшло в глухий кут, неодноразово говорив, що перемога буде визначатися в процесі переговорів, включаючи більшість бунтівних угруповань. Я знав, що це кращий спосіб впоратися з завданням. Військового рішення тут не було", – сказав Міллі.

Головна мета досягнута

Міллі підкреслив, що США в Афганістані вдалося розправитися з міжнародним терористичним угрупуванням "Аль-Каїда", проте перешкодити приходу там до влади ісламістського руху "Талібан" не змогли.

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Причому, американці навіть не могли припустити, що повернення талібів відбудеться так швидко. На думку генерала, США взяли серію невірних стратегічних рішень, які в сукупності призвели до невдачі всієї військової операції в Афганістані.

" Всім нам ясно, що війна в Афганістані закінчилася не так, як ми хотіли: в Кабулі при владі – таліби ", – резюмував воєначальник.

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При цьому Міллі і глава Центрального командування США Френк Маккензі відзначили, що радили Білому дому на якийсь час залишити в Афганістані 2,5 тисячі військових США, але не були почуті.

Суть слухань