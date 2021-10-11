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Перші переговори Талібану і США: американці допоможуть Афганістану

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
11 жовтня, 09:58
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У Держдепі підкреслили, що ця зустріч не означає визнання влади талібів з боку США
Представники "Талібану" і уряду Катару на переговорах в Досі. Фото: Reuters
Представники "Талібану" і уряду Катару на переговорах в Досі. Фото: Reuters

Переговори делегації США з високопоставленими представниками радикального ісламістського руху "Талібан", що відбулися в столиці Катару Досі 9 і 10 жовтня, були "відкритими і професійними".

Про це повідомляє пресслужба Держдепу США. Це були перші подібні переговори, що відбулися в форматі особистої зустрічі.

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За інформацією Вашингтона, основними темами обговорення були проблеми безпеки, боротьба з тероризмом, а також надання громадянам США, Афганістану та інших держав можливості безпечно покинути країну.

Про що представники США говорили з талібами

Крім того, на зустрічі обговорювалися права людини, в тому числі важливість повноцінної участі дівчаток і жінок у суспільному житті в Афганістані, а також надання США гуманітарної допомоги безпосередньо населенню країни, вказали в Держдепі.

"Обговорення пройшли у відкритій і професійній манері, причому делегація США підкреслила, що судження стосовно" Талібану "буде виноситися на підставі справ, а не слів", – йдеться в пресрелізі.

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У свою чергу представник "Талібану" назвав переговори "хорошими" і заявив, що США погодилися на надання Афганістану гуманітарної допомоги, не пов'язуючи її з офіційним визнанням режиму талібів.

Офіційний представник політичного офісу "Талібан" Сухейль Шахін також повідомив агентству Associated Press (AP), що виконувач обов'язки міністра закордонних справ у тимчасовому уряді Афганістану Амір Хан Моттакі під час переговорів запевнив Вашингтон, що таліби віддані тому, щоб афганська територія не використовувалася екстремістами для нападів на інші країни.

Водночас, у суботу таліби виключили співробітництво зі США з протидії діяльності угруповання "Ісламська держава" в Афганістані.

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"Ми здатні самостійно боротися з ІД", – сказав Шахін.

Зустріч делегації США з представниками "Талібану" 9 і 10 жовтня в Досі стала першою після виведення військ з Афганістану. Напередодні цих переговорів в Держдепі підкреслили, що ця зустріч не означає визнання влади талібів з боку США.

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